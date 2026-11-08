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Comienza la campaña electoral en una semana marcada por la huelga

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Madrid, 8 nov (EFE).- En la medianoche del jueves al viernes comenzará formalmente la campaña de las elecciones generales del 29N, pero en los días previos hay previstas convocatorias de calado que pueden marcar el camino hacia las urnas, incluida una jornada de huelga general.

El martes 10 la agenda incluye el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que presidirán los reyes en la catedral de la capital castellanomanchega.

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En representación del Gobierno asistirá el vicepresidente primero, ministro de Economía y ahora también titular de Transportes, Carlos Cuerpo; y la ministra de Educación, Milagros Tolón, exalcaldesa de la ciuad; mientras que el PP ha avanzado que estará representado por su líder, Albert Núñez Feijóo.

Feijóo pidió la pasada semana a los sindicatos que reconsideraran la convocatoria de la huelga del día miércoles 11 al considerarla "manifiestamente inoportuna" tras el accidente de Urda, pero CCOO y UGT mantienen un paro convocado con el lema 'Salarios, vivienda y precios' y que, subrayan, es también en defensa de los servicios públicos.

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Será la primera huelga estatal respaldada por los sindicatos mayoritarios desde 2012 y la primera que se celebra con unas elecciones generales convocadas.

Un día después de la jornada de protesta y un día antes del inicio de la campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará el jueves 12 los dos decretos ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre.

Son dos decretos muy similares a los que el Ejecutivo aprobó el 2 de octubre, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, y que fueron rechazados por el pleno del Congreso.

Ahora, con las Cortes disueltas, el voto de Junts ya no es decisivo para su convalidación en la Diputación Permanente. No se espera que salga adelante el que establece la prórroga automática de los contratos de alquiler, pero sí el más amplio.

Incluye, por ejemplo, la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de finalizar 2028 y topes a la actualización anual de las rentas hasta fin de 2027.

En la recta final de una precampaña atípica, marcada por el accidente ferroviario de Urda, se sucederán los actos y las entrevistas de tinte electoral en formatos poco habituales.

Después de que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, acudiera a 'La Revuelta', en TVE, y de que lo hicieran también, juntos, Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos); el lunes será el turno del líder de Vox, Santiago Abascal; y el martes, de la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau.

Feijóo estará el miércoles 11 en 'El hormiguero' de Antena 3.

De acuerdo con la ley, la campaña comenzará oficialmente en la medianoche del jueves al viernes. Poco cambiará tras semanas de mítines y eventos, pero los partidos podrán pedir el voto de forma expresa.

Sánchez tiene previsto comenzar su campaña el día 12 en Sevilla, la única provincia andaluza en la que los socialistas nunca han perdido en unas generales.

Feijóo estará ese día en Badalona (Barcelona), junto al alcalde y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol; Abascal mantendrá ese día su estrategia de duplicar actos en diferentes provincias e irá de Logroño a Palencia; y Colau protagonizará un acto en Madrid.

Si no hay cambios, el viernes, primer día de campaña, el 'youtuber' Jordi Wild colgará sus entrevistas a los cuatro principales candidatos después de que todos aceptaran su inusual oferta en una campaña en la que la redes cuentan con un indudable protagonismo. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 55021906965)

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