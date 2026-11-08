Comienza a desmantelarse el campamento de migrantes del Puerto de Ceuta

05/09/2026 Instalación de nuevas tiendas de campaña junto al Banco de Alimentos de Ceuta, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado, consultada por Europa Press. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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Miembros del Cuerpo Nacional de Policía han comenzado a primera hora de la mañana de este domingo a desmantelar el campamento de migrantes del Puerto de Ceuta, al llegar las primeras órdenes de expulsión de las personas allí acogidas.

Estos llegaron a Ceuta en los pasados días 30 y 31 de julio. Se les ha trasladado al CATE de El Tarajal, para su filiación y posterior expulsión a Marruecos. Los plazos de estas personas para solicitar asilo en España ya han sido cumplidos, y rechazadas estas propuestas, por lo que se procede a su expulsión.

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La operación se lleva a cabo en medio de un fuerte dispositivo policial, que ha acordonado toda la zona. Se ha aprovechado además el domingo para evitar coincidir con la jornada lectiva, al estar el campamento al lado de un centro lectivo.

Si se desmantela el campamento en su totalidad o no, es algo que se desconoce en estos momentos. Fuentes policiales explican que esto dependerá del número de plazas que haya en otros puntos de acogida habilitados en la Ciudad Autónoma

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Este campamento se ubica en la ampliación del Puerto de Ceuta, en una zona cuya urbanización estaba prevista para los próximos meses. De hecho, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí votó en contra de la cesión del espacio, pese a lo cual el Ministerio de Transportes ordenó utilizarlo. Los inmigrantes van a ser trasladados tanto al CATE como al CETI de la Ciudad.