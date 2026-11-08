Colau reivindica a Frente Amplio como el voto útil y aspira al 10 % de los votos

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Palma, 8 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha defendido este domingo en Palma que su coalición representa "el auténtico voto útil" de los trabajadores y ha fijado como objetivo alcanzar el 10 % de los votos en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante un acto de precampaña de Ara MéS–Front Ampli, Colau ha asegurado que la candidatura conjunta de las izquierdas se sitúa alrededor del 8 % en intención de voto, según las encuestas, y ha sostenido que llegar al 10 % permitiría pasar de ocho a 22 diputados y restar escaños a Vox.

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La exalcaldesa de Barcelona ha explicado que su objetivo no es alcanzar la presidencia del Gobierno por una aspiración personal, sino impulsar un movimiento colectivo que garantice el derecho a la vivienda, combata la especulación y promueva una mayor justicia social. EFE

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