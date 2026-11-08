Cataluña, el feudo socialista en el que Sánchez confía para resistir el 29N

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Roger Mateos

Barcelona, 8 nov (EFE).- Los 48 escaños del Congreso que hay en juego en Cataluña pueden ser claves para decantar la balanza en las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que el PSC espera aportar los diputados necesarios para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, mientras que el PP aspira a recortar distancias y las fuerzas independentistas buscan volver a ser decisivas.

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Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, publicado en octubre, en unas generales en Cataluña el PSC lograría 18-19 escaños, por encima de ERC (10-11), el PP (6-7), Vox (5-6), Junts (4-5) y Comuns-Frente Amplio (2-3).

Hace tres años, Cataluña fue uno de los pocos territorios pintados de rojo socialista en medio de un mapa electoral casi uniformemente azul, pero esos 19 diputados cosechados por el PSC -13 más que los populares- fueron cruciales para evitar que Alberto Núñez Feijóo lograra apoyos suficientes para su investidura.

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Desde 1977, de las 16 convocatorias de elecciones a las Cortes, el PSC ha ganado en Cataluña en 11 ocasiones, con picos de 25 diputados en 1982 y 2008, pero hay un matiz significativo: en las seis citas con las urnas que se han celebrado desde 2011, los socialistas catalanes solo han vencido una vez (2023).

Cuando Sánchez convocó elecciones para el 29N, Illa publicó un mensaje en el que hacía un llamamiento a apoyar al presidente del Gobierno como dique de contención para evitar un Gobierno PP-Vox: "Cataluña estará con Pedro Sánchez. Ahora, más que nunca", afirmó.

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Para encabezar su candidatura en Barcelona, el PSC cuenta con Jordi Hereu, ministro de Industria y exalcalde de Barcelona, aunque Illa se está volcando en actos de precampaña para ayudar a Sánchez a resistir en las urnas, pese al desgaste de los últimos tiempos.

Para que la distancia con el PSC se acorte y los resultados en Cataluña no sean nuevamente un lastre para Feijóo, el PP juega una de sus mejores cartas: el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, que en las últimas elecciones municipales arrasó y gobierna en su municipio con una holgadísima mayoría.

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El perfil de Albiol, más centrado en abordar cuestiones como la inmigración, la seguridad o las okupaciones que en hurgar en las heridas del 'procés' o entrar en polémicas lingüísticas, le permitió captar votos mucho más allá de los caladeros habituales del PP.

Prueba de la importancia que le concede Feijóo al resultado en Cataluña es que, el jueves 12 de noviembre por la noche, abrirá la campaña electoral precisamente en Badalona, acompañado por Albiol.

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En virtud de sus pactos en el conjunto de España, el PP no presenta candidaturas al Senado en Girona y Tarragona y deja allí vía libre a Vox, que repite con Juanjo Aizcorbe como cabeza de lista por Barcelona, con claras perspectivas de crecimiento.

En las filas independentistas, ERC aspira a sacar partido del tirón mediático de Gabriel Rufián, que repite como cabeza de cartel tras su pulso con la dirección de la formación, que desechó su idea de articular un frente unitario con otras fuerzas de izquierda.

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Solo ha habido acuerdo con Podemos, que ha renunciado a presentar candidatura propia en Cataluña a cambio de incorporar candidatos en las listas de ERC por Barcelona y Tarragona y contar con Rufián para algunos actos de campaña fuera de Cataluña.

El deseo de ERC es que su peso en el Congreso sea tan decisivo para la gobernabilidad como lo fueron sus siete diputados obtenidos en 2023, objetivo idéntico al de Miriam Nogueras, que vuelve a encabezar la lista de Junts.

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Nogueras, que aún no podrá contar con la presencia del expresident Carles Puigdemont en Cataluña porque su retorno se demorará más allá del 29N, intentará que no le pase factura su rechazo a los decretos de vivienda y, pese a los malos augurios de los sondeos, le puede favorecer que Aliança Catalana no se presente a estas elecciones.

Ada Colau, que abandonó la política institucional en 2024 tras sus dos mandatos como alcaldesa de Barcelona (2015-2023), regresa a la primera línea como cabeza de lista de Comuns por Barcelona y candidata de Frente Amplio a la Moncloa.

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Colau multiplicará en campaña su presencia en otras partes de España, mientras que el número dos de su lista, el ministro Ernest Urtasun, cobrará protagonismo en los actos en Cataluña.

Comuns ha renunciado a presentar candidatura al Senado en Girona, Lleida y Tarragona, a cambio de que el PSC designe a un senador autonómico a propuesta de los comunes. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023829502)