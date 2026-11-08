Bengals dominan claramente a los Falcons al descanso en el partido del Bernabeu (10-24)

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Madrid, 8 nov (EFE).- Los Cincinnati Bengals dominan claramente a los Atlanta Falcons (10-24) al descanso del segundo partido de toda la historia de la NFL, la Liga profesional de fútbol americano, que se disputa en España; al igual que el año pasado, en el madrileño estadio Santiago Bernabeu.

Los Falcons -que llegaron a Madrid, donde juegan como locales, con tres victorias y cinco derrotas- abrieron el marcador gracias al 'touchdown' de Charlie Woerner (7-0), pero la conexión entre las dos estrellas de los Bengals (con un balance de 5-2), su 'quarterback' -organizador del juego de ataque- Joe Burrow y su 'wide receiver' -receptor- Ja'Marr Chase, pronto dieron la vuelta al partido (10-24).

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Hace un año, en este mismo escenario, los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders (16-13) en el primer partido de la historia de la NFL disputado en España. EFE