Bakr El Asri y Meritxell Soler se imponen en la Cursa Bombers Barcelona

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Barcelona, 8 nov (EFE).- Los atletas Bakr El Asri y Meritxell Soler se han proclamado este domingo vencedores de la 27ª edición de la Vueling Cursa Bombers Barcelona, que ha agotado todos sus dorsales con un total de 16.000 corredores inscritos.

El Asri, atleta gerundense que debutaba en una prueba de 10 kilómetros, se ha llevado la victoria masculina en un ajustado esprint final. El corredor ha cruzado la meta con un tiempo de 28:50, apenas un segundo por delante de Aleix Vives (28:51), en una carrera que ha mantenido su tradicional recorrido por el centro de la capital catalana.

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Ambos atletas han logrado su mejor marca personal en un circuito rápido y propicio para los buenos registros. La prueba ha sido también escenario del Campeonato de Cataluña de 10 kilómetros en ruta, lo que ha elevado el nivel competitivo de una jornada marcada por el sol y el ambiente deportivo.

Adam Maijó ha completado el podio masculino con un tiempo de 28:53, a solo tres segundos del vencedor, después de mantenerse en la lucha por la victoria hasta los últimos metros.

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En categoría femenina, Meritxell Soler, una de las principales referentes del fondo catalán, ha ganado con autoridad y en solitario, con un registro de 31:54, su mejor marca de la temporada.

La atleta ha impuesto un cambio de ritmo que Marta Galimany, una de sus principales rivales en la lucha por el triunfo, no ha podido seguir. Galimany ha cruzado la meta en segunda posición con un tiempo de 32:20, también su mejor registro de la temporada.

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Jessica Anne Martin ha cerrado el podio con 33:00, apenas un segundo por delante de Clara Las Heras (33:01), que se ha quedado fuera de los puestos de honor.

Más allá de la competición de élite, uno de los elementos más singulares de la jornada ha sido la participación de los propios bomberos, que han tomado la salida diez minutos antes que el resto de corredores y han afrontado los diez kilómetros con su equipamiento profesional, cuyo peso puede rondar los 20 kilos.

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La edición de este año ha contado con un 43% de participación femenina y ha tenido un marcado carácter local, ya que cerca del 90% de los inscritos procedían de la provincia de Barcelona. EFE

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avm/xsf/og