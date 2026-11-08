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Avelino Corma, el científico más influyente de España, según la Universidad de Stanford

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València, 8 nov (EFE).- Avelino Corma Canós, investigador distinguido de la Universitat Politècnica de València (UPV), fundador y ex director del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la UPV, es el científico más influyente de España.

Así lo certifica la edición más reciente del World’s Top 2 % Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), que incluye a un total de 130 investigadores que pertenecen y/o realizan su labor investigadora en la UPV, según un comunicado de la institución académica.

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La lista de Stanford, que destaca al 2 % de científicos más influyentes a nivel mundial, incluye a un total de 243.949 de ellos, en una clasificación por trayectoria en la que Corma destaca como el 35º mejor de todo el mundo.

Tras Corma, otros dos investigadores del ITQ completan el podio UPV: el físico e investigador distinguido Juan Bisquert (1.137º del mundo) y el catedrático del Departamento de Química Hermenegildo García (13.458º).

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En cuarto lugar, figura Paul Lecoq (16.471º), profesor distinguido por la UPV desde 2020, doctor honoris causa por la UPV en 2023 y miembro del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular (CSIC-UPV).

En quinto, Jaime Lloret (32.676º), catedrático del Departamento de Comunicaciones UPV y miembro del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) en el campus de Gandia UPV.

Además de su clasificación por trayectoria científica, el World’s Top 2 % Scientists de la Universidad de Stanford realiza una segunda tabla reconociendo el mayor impacto científico durante el año anterior, en este caso, 2025.

En ella, Corma ocupa el puesto 222 del mundo y el segundo a nivel nacional, solo por detrás de Josep Peñuelas (CSIC).

A nivel UPV, al liderato de Corma le siguen los mismos 4 investigadores anteriormente citados, aunque, a partir del tercer lugar, en orden distinto.

En este caso, tras Juan Bisquert, que repite como segundo mejor posicionado, aparece Paul Lecoq como tercero, Jaime Lloret como cuarto y Hermenegildo García en el quinto puesto.

El Ranking of the World Scientists: World’s Top 2 % Scientists identifica a los principales investigadores del mundo, que representan aproximadamente el 2 % del total de científicos a nivel mundial, e incluye datos estandarizados sobre citas, índice h y una amplia gama de indicadores bibliométricos.

En él, el personal investigador se clasifica en 20 campos científicos y 174 subcampos a partir de datos de Scopus proporcionados por Elsevier a través del ICSR Lab. EFE

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