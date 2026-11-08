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Anselmi: “Hicimos todo el trabajo para poder ganar”

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Elche (Alicante), 8 nov (EFE).- El entrenador del Elche, Martín Anselmi, afirmó este domingo, tras la derrota ante el Real Betis (0-2), que su equipo hizo “todo el trabajo para poder ganar” a un rival “de gran jerarquía”.

El técnico argentino admitió sentir “bronca” porque el esfuerzo de su equipo no tuvo recompensa.

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“Me parece poco premio irnos con las manos vacías. Siento orgullo por cómo ha competido el equipo ante el rival que tenían enfrente”, destacó Anselmi, que lamentó que el Elche no aprovechara las ocasiones de las que dispuso para marcar el primer gol.

“Si seguimos así, vamos a cosechar muchos puntos. No tengo ninguna duda”, aseguró el argentino, que lamentó que las bajas de Villar y Aguado, dos centrocampistas lesionados, dejaron al equipo sin la posibilidad de controlar el juego.

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“Nos ha pasado de todo, porque además se ha lesionado esta mañana Buba Sangaré y Ali se ha lesionado. El desgaste del partido nos ha llevado a partirnos un poco”, lseñaló el preparador, que no quiso especular con las necesidades del equipo en el próximo mercado de invierno.

En cuanto a la dinámica del equipo como local, Anselmi aseguró que si el Elche juega como lo hizo ante el Betis “va a ganar” y romperá su racha negativa en el Martínez Valero, donde aún no ha conseguido el triunfo.

“El parón nos va a venir bien porque somos un equipo que se exige mucho. Lo necesitamos para trabajar individualmente con cada uno”, finalizó. EFE

pvb/cta/ism

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