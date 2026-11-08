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Ana Peláez: "Estoy muy orgullosa, pero sobre todo por haber disfrutado de la ronda"

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- La jugadora malagueña Ana Peláez se mostró "muy orgullosa" de su triunfo en el Aramco China Championship, del Ladies European Tour (LET), su segundo título en su trayectoria, aunque lo que más valoró es haber disfrutado de la última ronda a pesar de la presión desde que alcanzó el liderato.

"Estoy muy orgullosa, pero sobre todo por haber podido disfrutar de la ronda. Cuando te ves en lo alto de la tabla, a veces es difícil, porque sientes un poco de presión sobre ti. Pero hoy fui capaz de disfrutarlo. Es por lo que estoy más orgullosa", explicó Peláez antes de recibir el trofeo de campeona.

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La malagueña, de 28 años, partió quinta en la última jornada, pero remontó hasta lograr la victoria con tres golpes de ventaja sobre la inglesa Mimi Rhodes.

El título le reporta un cheque de 300.000 dólares (unos 270.000 euros), de una bolsa total de premios de dos millones de dólares (1,7 millones de euros), una de las más elevadas del circuito.

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"Los dos millones de dólares están bien, pero creo que todo lo que rodea a esa cantidad es aún mejor. No se trata solo del premio en metálico, sino de todo lo demás: la cobertura televisiva, jugar en los mejores campos de golf del mundo, los medios de comunicación y todo lo que se genera en torno a este evento", valoró Peláez. EFE

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