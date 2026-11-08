Ana Millán (PP) ironiza sobre un Sánchez que está "a una detención y dos imputaciones de preguntar quién era Begoña"

19/03/2026 La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante una Pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). Ayuso y la oposición parlamentaria (Más Madrid, PSOE y Vox) se miden hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid con la migración en el centro del debate y tras el archivo de la causa judicial de la vicepresidenta primera de la Cámara. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha ironizado con un Pedro Sánchez que está "a una detención y dos imputaciones de preguntar quién era Begoña" Gómez.

Desde un acto político en Aranjuez junto al vicesecretario de Educación e Igualdad y candidato por Madrid al Congreso de los Diputados, Jaime de los Santos, Millán ha puesto el foco en que "los del Peugeot, los de las primarias, unos detrás de otro o están detenidos". "Yo me pregunto, ¿el único bueno era Sánchez? Estamos a una detención y a dos imputaciones más de escuchar a Sánchez preguntar que quién era Begoña", ha tirado de ironía.

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La 'popular' también ha puesto el foco en Adif, que ha recibido 6.000 millones de euros de fondos Next Generation. "¿Dónde ha ido ese dinero? Tenemos derecho a saberlo. El mismo día del accidente sacaron audios acusando a un trabajador, buscando culpables, no se puede ser más miserable", ha condenado.

Todo eso le ha llevado a afirmar que "nunca ha habido en España tanta crispación". "Se ha levantado un muro entre los españoles y nosotros, el Partido Popular, queremos derribarlo. Somos la casa que acoge a todos los acentos, desde Bogotá a Vallecas", se ha comprometido.

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"Ningún mal gobierno es una plaga bíblica, ningún mal gobierno dura toda la vida. Lo podemos cambiar con nuestro voto, a eso tenemos que convocar a todos y por eso es tan importante que el día 29 nadie se quede en casa", ha instado.