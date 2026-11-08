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Aguirre, a sacar al Valencia del descenso con un calendario con opciones hasta fin de año

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César Toldrá

Valencia, 8 nov (EFE).- El Valencia del mexicano Javier Aguirre afronta las últimas jornadas de 2026 con la necesidad de cambiar su dinámica para abandonar los puestos de descenso, después de la derrota por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, que le mantiene penúltimo con nueve puntos tras doce jornadas.

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El calendario presenta un recorrido de dificultad desigual, con enfrentamientos ante Rayo Vallecano, Osasuna, Getafe y Espanyol que pueden resultar determinantes para la permanencia, aunque también incluye la complicada visita al Atlético de Madrid.

Pero para acometer su objetivo, Javier Aguirre necesita recuperar la capacidad goleadora de un equipo que tiene en la falta de acierto ofensivo uno de sus principales problemas.

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La derrota ante el Real Madrid confirmó las dificultades del conjunto valencianista para competir durante noventa minutos ante un rival de mayor potencial. El equipo mantuvo el equilibrio durante los primeros compases, pero los goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé terminaron por decidir un encuentro en el que los locales dispusieron de pocas ocasiones.

El resultado prolonga la situación delicada de un Valencia que suma dos victorias, tres empates y siete derrotas. Sus ocho goles a favor en doce jornadas constituye el registro ofensivo más bajo de la categoría, mientras que los veinte tantos encajados reflejan también los problemas de estabilidad defensiva.

Un calendario con cuatro citas especialmente importantes

El primer compromiso será el martes 10 de noviembre ante el Tavernes, en la Copa del Rey. Después, el equipo de Aguirre retomará la competición liguera con una serie de cinco encuentros antes de finalizar el año.

El 21 de noviembre visitará al Rayo Vallecano en Vallecas, el día 29 recibirá a Osasuna en Mestalla, el 6 de diciembre jugará ante el Getafe a domicilio, y el 13 se desplazará al campo del Atlético de Madrid. El último partido de 2026 será el 20 de diciembre ante el Espanyol, en Mestalla.

Los enfrentamientos ante Rayo, Osasuna, Getafe y Espanyol adquieren especial importancia por la necesidad de sumar puntos frente a rivales de un nivel competitivo más próximo. No todos tienen necesariamente la misma trascendencia clasificatoria, pero representan oportunidades para reducir distancias con los equipos que preceden al Valencia.

La visita al Atlético se presenta como el compromiso más complicado de este tramo, por el potencial del conjunto madrileño y la exigencia de jugar en el feudo atlético.

El calendario, por tanto, ofrece posibilidades de recuperación, aunque no puede considerarse especialmente sencillo. El Valencia deberá afrontar tres desplazamientos y dos encuentros en Mestalla en Liga, además de la eliminatoria copera.

La falta de gol, principal problema de Aguirre

Uno de los aspectos que debe corregir el técnico mexicano es la producción ofensiva. Los ocho tantos marcados en doce jornadas evidencian las dificultades del equipo para transformar sus llegadas en ocasiones claras y estas, a su vez, en goles.

La aportación de los delanteros será determinante en este sentido y Umar Sadiq, Arnaut Danjuma y Hugo Duro deberán aumentar su participación ofensiva, mientras que centrocampistas como Javi Guerra y Pepelu también pueden contribuir a mejorar la llegada al área rival.

Ante el Real Madrid, el Valencia encontró dificultades para generar peligro de manera continuada y apenas pudo inquietar a Courtois en acciones aisladas. La falta de alternativas cuando el rival cierra espacios es otra de las cuestiones que Aguirre deberá abordar.

A los problemas ofensivos se suma la necesidad de mejorar la seguridad defensiva y los veinte goles encajados obligan al equipo a reducir errores y evitar que los partidos se compliquen cuando los adversarios consiguen adelantarse.

La expulsión de José Gayà ante el Real Madrid supone, además, otro contratiempo para el entrenador, que deberá gestionar la ausencia del capitán en el siguiente compromiso liguero.

Diciembre marcará el primer balance del proyecto

Aguirre dispone de cinco jornadas ligueras antes de terminar el año para intentar modificar la situación clasificatoria. La cercanía de varios enfrentamientos ante rivales de la zona media y baja convierte este periodo en una fase importante para las aspiraciones de permanencia.

El Valencia necesita mejorar su eficacia, reducir los goles encajados y recuperar la confianza de una plantilla que todavía no ha encontrado regularidad, con un objetivo inmediato es abandonar los puestos de descenso y llegar al final de 2026 con una situación más favorable.

El calendario no garantiza una recuperación, pero sí ofrece oportunidades concretas para conseguirla. La respuesta del equipo ante Rayo, Osasuna, Getafe y Espanyol será especialmente relevante para determinar si el Valencia de Aguirre consigue cambiar el rumbo de una temporada marcada hasta ahora por sus dificultades para marcar. EFE

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