Ada Colau presenta este domingo las propuestas de Ara Més-Front Ampli en un acto en Palma

15/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau interviene durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memoria personal de Asens. Se enfoca en la situación de la Franja de Gaza, los derechos humanos, el papel de la desobediencia civil y las epopeyas de las flotillas de solidaridad internacional organizadas para romper el bloqueo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

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La candidata de Frente Amplio a la presidencia de Gobierno, Ada Colau, participará este domingo en un acto en Palma para presentar las propuestas de Ara Més-Front Ampli de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acto se celebrará a las 12.00 horas en la plaza de Sant Jeroni y contará también con la participación de la candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila.

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Las candidatas presentarán las propuestas de la coalición, junto con el 'número tres' de las listas de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, y la 'número cuatro', Verónica Martínez.