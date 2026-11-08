Espana agencias

Ada Colau presenta este domingo las propuestas de Ara Més-Front Ampli en un acto en Palma

15/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau interviene durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memoria personal de Asens. Se enfoca en la situación de la Franja de Gaza, los derechos humanos, el papel de la desobediencia civil y las epopeyas de las flotillas de solidaridad internacional organizadas para romper el bloqueo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
15/10/2026 La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau interviene durante la presentación del libro del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memoria personal de Asens. Se enfoca en la situación de la Franja de Gaza, los derechos humanos, el papel de la desobediencia civil y las epopeyas de las flotillas de solidaridad internacional organizadas para romper el bloqueo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
Guardar

La candidata de Frente Amplio a la presidencia de Gobierno, Ada Colau, participará este domingo en un acto en Palma para presentar las propuestas de Ara Més-Front Ampli de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acto se celebrará a las 12.00 horas en la plaza de Sant Jeroni y contará también con la participación de la candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila.

PUBLICIDAD

Las candidatas presentarán las propuestas de la coalición, junto con el 'número tres' de las listas de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, y la 'número cuatro', Verónica Martínez.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante

Este postre es ideal para preparar con antelación y disfrutar de una merienda que nos hará quedar como verdaderos chefs

Empanada de manzana y canela, un postre fácil y reconfortante

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El estado de los embalses de España domingo 8 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

El estado de los embalses de España domingo 8 de noviembre

La evolución de la princesa Ingrid de Noruega como heredera de la corona a los 22 años: “Su combinación de responsabilidad y naturalidad es su mayor activo de conexión”

La experta en marca personal Ana Jiménez analiza cómo la hija de Haakon VIII va construyendo su imagen pública

La evolución de la princesa Ingrid de Noruega como heredera de la corona a los 22 años: “Su combinación de responsabilidad y naturalidad es su mayor activo de conexión”

La estación de esquí Valgrande-Pajares: 30 kilómetros de pistas en plena Cordillera Cantábrica para esquiar sin salir de Asturias

La estación de esquí del concejo de Lena combina trazados debutantes y expertos a menos de una hora de Oviedo y León

La estación de esquí Valgrande-Pajares: 30 kilómetros de pistas en plena Cordillera Cantábrica para esquiar sin salir de Asturias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

ECONOMÍA

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu