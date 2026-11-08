Ada Colau presenta este domingo las propuestas de Ara Més-Front Ampli en un acto en Palma

La candidata de Frente Amplio a la presidencia de Gobierno, Ada Colau, participará este domingo en un acto en Palma para presentar las propuestas de Ara Més-Front Ampli de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El acto se celebrará a las 12.00 horas en la plaza de Sant Jeroni y contará también con la participación de la candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila.
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Las candidatas presentarán las propuestas de la coalición, junto con el 'número tres' de las listas de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, y la 'número cuatro', Verónica Martínez.
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