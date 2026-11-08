Abascal tacha de "burda mentira" que Vox quiera privatizar las pensiones

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Madrid, 8 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "burda mentira" del Gobierno que su partido quiera privatizar las pensiones y ha defendido que se sigan pagando con el sistema actual, incluso recurriendo a los Presupuestos Generales del Estado o a la deuda pública si fuera necesario.

Abascal ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Prensa Ibérica, en la que también se ha referido a la sanidad pública, la inmigración, los últimos accidentes ferroviarios, la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude con fondos comunitarios en obras del AVE Madrid-Sevilla y las relaciones con Estados Unidos.

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"Yo soy partidario de que las pensiones se paguen con este sistema, de la manera que sea", ha afirmado el líder de Vox, quien ha insistido en que deben respetarse los derechos adquiridos por los mayores, aunque para ello haya que recurrir a la deuda pública.

Abascal ha advertido de que las pensiones "están en riesgo y dejarán de pagarse si Pedro Sánchez continúa en el poder", porque, a su juicio, el Ejecutivo está destruyendo la economía privada, ahogando a las pymes, los autónomos y los trabajadores, y provocando una pérdida de poder adquisitivo.

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El presidente de Vox también ha rechazado que su partido pretenda acabar con la sanidad pública y ha atribuido los problemas del sistema sanitario a lo que denomina "invasión migratoria" y a haber extendido toda la cartera de servicios sanitarios a todo el mundo.

Ha defendido la expulsión de las personas que se encuentran en situación irregular en España y la deportación de delincuentes extranjeros para que cumplan sus condenas en las cárceles de sus países de origen mediante los convenios existentes o la firma de otros nuevos.

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También ha propuesto una auditoría completa de las ayudas sociales que reciben los inmigrantes, al considerar que algunas se están concediendo a personas que llegaron a España para trabajar y que ahora viven de prestaciones que, en su opinión, necesitan los españoles.

Asimismo, ha reclamado reforzar las infraestructuras fronterizas de Ceuta y Melilla, mejorar la vigilancia marítima y recurrir a las fuerzas de seguridad, el Ejército y la Armada para controlar las fronteras.

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Abascal se ha mostrado convencido de que "Adif y Renfe eran la zona cero de la corrupción del PSOE", algo que, mantiene, "no se puede separar" de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.

Sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos, Abascal ha negado que supongan un disgusto para Vox y ha restado importancia a la derrota del partido que está en el Gobierno al recordar que situaciones similares se produjeron con los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush.

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"Para nosotros lo importante es que España mantenga una buena relación con la administración norteamericana, sea del signo que sea", ha asegurado. EFE