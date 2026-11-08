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Abascal defiende pagar las pensiones y cree que "están en riesgo" con Sánchez en el Gobierno

07/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox ha trasladado durante el acto público las propuestas de su partido de cara a las elecciones generales del 29N. POLITICA Rafael Martín - Europa Press
07/11/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox ha trasladado durante el acto público las propuestas de su partido de cara a las elecciones generales del 29N. POLITICA Rafael Martín - Europa Press
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado partidario de que las pensiones se paguen y ha negado que su formación quiera privatizarlas lo que considera un falso debate generado por el Gobierno: "Las pensiones están en riesgo y dejarán de pagarse si Pedro Sánchez continúa en el poder", ha apuntado.

"Soy partidario de que las pensiones se paguen, de que los derechos adquiridos por los mayores se paguen de la manera que sea. La discusión de si eso puede hacerse a través de una fórmula o de otra creo que es una discusión mucho más técnica que política", ha dicho en una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo.

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Según Abascal, el Gobierno actual es un riesgo para las pensiones porque "está destruyendo la economía privada" y está haciendo que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

"Yo no me voy a comprometer con un sistema o con otro, o con algún tipo de fórmula que no exista, que pueda plantearse, para que haya más ingresos y para que las pensiones estén garantizadas. Lo que quiero que todo el mundo sepa es que me da igual el sistema; lo que me importa es que las pensiones se paguen. Eso es lo que es sagrado y ese es nuestro compromiso", ha remarcado.

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Acerca del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha dicho que no le sorprende la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, y asegura que "era un fusible" para el presidente del Gobierno.

"Creo que la corrupción mata, igual que otras actitudes políticas. Creo que el fanatismo ideológico mata, creo que la invasión migratoria mata y que trae ruina y falta de prosperidad y, en el caso de Adif y de Urda, yo creo que ya hay demasiados elementos como para estar muy preocupados y como para vincular la corrupción con los accidentes que acaban produciéndose", ha añadido.

Por otra parte, ha defendido que Vox respetó el luto por el accidente pese a mantener su precampaña, y ha afirmado que no acudirá al funeral de Estado por las víctimas: "Creo que hay que dejar a las familias que despidan a sus muertos en la intimidad y creo que los políticos muchas veces solo entorpecemos".

VIVIENDA

Preguntado por las políticas de su partido en materia de vivienda ha sostenido que hay que construir más vivienda pública y privada y ve necesario "enfrentarse a la sobrerregulación y a los impuestos sobre la vivienda".

"Y, por otro lado, creo que hay que abrir la puerta para que salgan de España quienes no tienen que estar en España. Me refiero, por supuesto, a quienes están ilegalmente, que deben ser repatriados y que ocupan viviendas", ha expresado.

Sobre la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas ha asegurado que es un "error tremendo" prometer un número concreto.

INMIGRACIÓN

En cuanto a la inmigración aboga por expulsar a aquellos que, dice, están en España ilegalmente y "hacer una auditoría completa de todas las ayudas sociales" que cree que no deberían entregarse a estas personas.

Sobre los menores no acompañados que se encuentran en Ceuta considera que "lo primero que hay que hacer es ponerlos en la frontera" y entregarlos a las autoridades de Marruecos.

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EuropaPress

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