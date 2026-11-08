5-1. El Barça responde con una goleada y amplía su ventaja al frente de la Liga F

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Sant Joan Despí (Barcelona), 8 nov (EFE).- El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la Liga F Moeve, tras golear este domingo por 5-1 al Madrid CFF en el estadio Johan Cruyff.

Al conjunto dirigido por Pere Romeu le costó encontrar espacios ante un rival bien organizado, pero un tanto de Esmee Brugts, que aprovechó un resbalón de Mónica Hickmann, desbloqueó el encuentro y abrió el camino de la goleada, que completaron Ewa Pajor, Carla Julià, Patri Guijarro y Claudia Pina. El partido tuvo, además, un componente especial para Marta Torrejón, que alcanzó los 500 encuentros con la camiseta azulgrana.

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Tenía el Barcelona una oportunidad de oro para, tras el tropiezo del Real Madrid en Lezama, ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la clasificación. Pero no iba a tener un camino sencillo ante la gran revelación de este inicio liguero: un Madrid CFF que no se dejó intimidar por el escenario ni por la entidad del rival.

Y es que al equipo de Pere Romeu le costó entrar en el partido, tan frío como la tarde. Las imprecisiones se sucedían ante el entramado defensivo de un conjunto madrileño que cerró los espacios interiores y desactivó de inicio el juego azulgrana. Tanto fue así que las locales apenas encontraron resquicios para inquietar a Belén de Gracia.

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Pero la fortuna terminó por aliarse con el campeón de las siete últimas Ligas. En una jugada en una baldosa, de esas que tanto buscaba el Barcelona insistiendo por dentro, Hickmann resbaló y Brugts, atenta para recoger el regalo, no perdonó y abrió el marcador (1-0, min. 39).

La asociación azulgrana encontró su recompensa justo antes del descanso. Fue en una magnífica acción colectiva que nació de un eslalon de Pina, continuó con Kerolin, que levantó la cabeza y encontró abierta a Pajor, y culminó con un remate seco de la polaca para doblar la ventaja (2-0, min. 45+1).

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Tras el paso por vestuarios, el partido volvió a equilibrarse, hasta que el carrusel de cambios dio un nuevo aire al Barcelona. Guijarro filtró un balón para Torrejón, desplazada al lateral derecho, que ganó línea de fondo y puso un centro raso al segundo palo, donde apareció Julià para firmar el tercero (3-0, min. 68).

Y aún hubo tiempo para que Guijarro dejara otra obra de arte para su colección. La centrocampista se sacó de la chistera un disparo con rosca desde la frontal que dibujó una parábola perfecta hasta acabar mansamente en la red (4-0, min. 73). Tampoco faltó a su cita con el gol la máxima artillera de la Liga F, Pina, que puso la guinda a la goleada (5-0, min. 79).

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Cuando todo apuntaba a que el marcador ya no se movería, el Madrid CFF encontró el premio del gol. Un error de Guijarro en la salida de balón, unido a la falta de contundencia de la zaga azulgrana, permitió a Konan hacerse con la pelota y batir con un remate de puntera a la guardameta azulgrana para establecer el definitivo 5-1.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Coll; Schertenleib, Cámara (van Asten, min.60), Fernández, Brugts (Julià, min.60); Domínguez, Serrajordi (Baha, min.74), Pina; Graham (Guijarro, min.60), Pajor, Kerolin (Torrejón (min.67).

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1 - Madrid CFF: de Gracia; Hernández, Villafañe, Taylor, Hickmann, Lejeune; Ouzraoui, Rivas, González, Carrasco (Holt, min.46); Ubamba (Soto, min.53).

Goles: 1-0, min.39: Esmee Brugts. 2-0, min.45+1: Ewa Pajor. 3-0, min.68: Carla Julià. 4-0, min.73: Patri Guijarro. 5-0, min.79: Claudia Pina. 5-1, min.82: Inés Konan.

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Árbitra: Lorena Del Mar Trujillano (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Raiderlin Carrasco (min.35), a Ana González (min.36), a Emily Holt (min.85) y a Inés Konan (min.88) por parte del Madrid CFF.

Incidencias: Décima jornada de la Liga F Moeve disputada en el estadio Johan Cruyff ante 2.572 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del futbolista Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes. EFE

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(foto)