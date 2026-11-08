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37-37. Los Hispanos dejan escapar la victoria lastrados por las exclusiones

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- Una espectacular parada del guardameta portugués Gustavo Capdeville a un lanzamiento final de Ian Tarrafeta impidió a la selección española sumar un triunfo (37-37) sobre Portugal que los Hispanos parecían tener en sus manos tras situarse con una renta de tres goles (36-33) a tres minutos para el final.

Pero una exclusión, la segunda de Víctor Romero en los seis últimos minutos de juego, permitió al equipo luso igualar una contienda en la que primero el palo, a un lanzamiento de Agustin Casado, y posteriormente Capdeville acabaron con las opciones de victoria del combinado español.

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Tras demostrar su más que notable progresión con un brillantísimo empate (28-28) en su visita a la pista de la todopoderosa Dinamarca, España se sometió en la segunda jornada de la EHF Euro Cup a otro no menos exigente examen ante una Portugal que atraviesa el mejor momento de su historia.

Una circunstancia incomprensible sin la irrupción de los hermanos Martim, que no pudo disputar el encuentro por lesión, y Kiko Costa, dos de las máximas estrellas del panorama internacional.

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Pero si la selección lusa, semifinalista en el último Mundial, puede presumir de talento, los Hispanos poco o nada tienen que envidiar a los de Paulo Pereira en cuanto a calidad individual, empezando por el jovencísimo Marcos Fis.

Tal y como reflejaron los cinco goles de cinco lanzamientos que contabilizaba el lateral derecho del Fraikin Granollers, de tan sólo 19 años, transcurridos los primeros catorce minutos de juego.

Sin embargo, el ataque español no se limitó a los latigazos de Marcos Fis que encontró el complemento perfecto en Jan Gurri, que no deja de crecer en cada partido que juega con los Hispanos como atestiguan las cinco dianas con las que cerró el primer tiempo.

Aunque si es una cuestión de talento, pocos jugadores poseen más que Petar Cikusa, que con dos goles consecutivos nada más ingresar a la pista permitió a España situarse con un más que interesante renta de tres goles (13-10) superado el ecuador de la primera mitad.

Una renta que los de Jordi Ribera no pudieron defender lastrados por los problemas en el eje central de una zaga, que ya arrancó debilitada por las ausencias de los lesionados Abel Serdio y Antonio Serradilla.

Circunstancia que no desaprovechó Portugal para buscar una y otra vez a sus pivotes, con el extraordinario Luis Frade a la cabeza, que castigaron con goles y exclusiones al combinado español.

Un problema al que sumar el despertar del guardameta luso Gustavo Capdeville que con siete paradas en los quince minutos finales frenó a un equipo español que, pese a todo, se las apañó para marcharse al descanso en ventaja (18-17) con un gol final de Peter Cikusa.

Diferencia que se disparó hasta los cinco tantos (24-19) en el arranque de una segunda parte en la que los veteranos del conjunto español, con Alex Dujshebaev a la cabeza, quisieron demostrar que todavía les queda cuerda para rato.

Pero para ganar al conjunto portugués, que parece especialmente sobrexcitado cada vez que juega con los Hispanos, requiere algo más que tan sólo cinco buenos minutos, máxime cuando el partido, como ocurrió este domingo en Vigo, comenzó a endurecerse.

Toda una prueba de madurez para los Hispanos que entraron con tan sólo un gol de ventaja (31-30) en los diez minutos finales, en los que el buen hacer de jugadores como Imanol Garciandia que, por fin, ejerció la labor de cañonero que se espera de él, no fue suficiente para derrotar a una Portugal que castigó con un agridulce empate (37-37) las exclusiones con las que fue sancionado el equipo español.

Ficha técnica:

37 - España: Pérez de Vargas; Antonio Martínez (1), Fis (5), Víctor Romero (4), Sánchez-Migallón (-), Gurri (7) y Dani Fernández (-) -equipo inicial- Sergey Hernández (ps), Casado (1), Tarrafeta (3), Alex Dujshebaev (4), Petar Cikusa (3), Garciandia (5), Aleix Gómez (2p), Aja (-) y Barrufet (2)

37 - Portugal: Capdeville; Areia (6, 3p), Kiko Costa (6, 1p), Rui Silva (3), Salvador Salvador (3), Leonel Fernandes (3) e Iturriza (2) -equipo inicial- Diogo Valério (ps), Monteiro (-), Neves (1), Tavares (1), Pedro Oliveira (1), Joao Gomes (1), Miguel Oliveira (-), Frade (6) y Brandao (4)

Marcador cada cinco minutos: 4-3, 7-7, 11-10, 13-11, 15-15 y 18-17 (Descanso) 24-19, 27-24, 28-27, 31-30, 34-32 y 37-37 (Final)

Árbitros: Jovandic y Sekulic (SRB). Excluyeron por dos minutos a Gurri, Barrufet, Sánchez-Migallón, Casado y Víctor Romero (2) por España; y a Salvador Salvador por Portugal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la EHF EURO Cup 2028 disputado en el Pabellón 3 del Instituto Ferial de Vigo (Pontevedra).EFE

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