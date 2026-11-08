34-17: Burrow, Chase y Higgins se exhiben en el Bernabéu a costa de los Falcons

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 8 nov (EFE).- Los Cincinnati Bengals se impusieron a los Atlanta Falcons por 34-17 en el segundo encuentro oficial de la NFL en España, de nuevo en un estadio Santiago Bernabéu lleno de aficionados al fútbol americano que vibró con un ambiente colorido y festivo donde abundaron detalles encaminados a replicar, en versión miniatura y ultramar, una 'Superbowl'.

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Así, no faltaron en la previa los momentos emotivos como el homenaje a los cuerpos que ayudan en las emergencias, con representantes de cada uno de ellos; el minuto de silencio en memoria de los fallecidos en Urda; el guiño al fútbol con los trofeos más destacados de las selecciones españolas sobre el césped y algunos de sus jugadores como Marc Cucurella, Athenea del Castillo y Thiago Pitarch custodiándolos; o los himnos, el de Estados Unidos interpretado por Taylor Momsen y el del país anfitrión por Pablo Sáinz-Villegas a la guitarra española acompañado de violines.

En lo deportivo el talento ofensivo individual de ambos conjuntos era, a priori, sinónimo de espectáculo. Y desde el pitido inicial se cumplieron los pronósticos. Los Falcons arrancaron con dos primeros 'downs'; uno tras una recepción de Jahan Dotson de 12 yardas y otro con la primera carrera de Bijan Robinson, de 19 yardas, para dejar el ovalado en el centro del campo.

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Insistieron los de Atlanta con el juego terrestre hasta situarse solo a una yarda. El contexto parecía pedir a Robinson para rematar la faena, pero contra todo pronóstico Penix Jr. optó por sacar provecho a los problemas del rival para defender a los alas cerradas, dándole el premio del pase a un no habitual de los focos como Charlie Woerner. Acto seguido Nick Folk convirtió el punto extra.

Saltó entonces al emparrillado el ataque de los Bengals y equilibró la contienda por la vía rápida. En la sexta jugada del 'drive' el mariscal de campo Joe Borrow levantó la cabeza para ver a su fiel escudero Ja'Marr Chase y le envió una entrega kilométrica para el 'touchdown' de 47 yardas del receptor abierto, al que siguió la patada exitosa de Evan McPherson.

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En su siguiente aparición, los Falcons lograron colocarse en la yarda 7, de nuevo apoyados en el juego de piernas. Sin embargo una penalización por 'holding' a Matthew Bergeron y otra posterior a Jawaan Taylor les alejaron de la 'end zone', teniendo que conformarse con tres puntos fruto del 'field goal' acertado por Folk.

El ataque posterior pilló a los de Cincinnati entre cuartos. Al final del primero una portentosa recepción a una mano de Ja'Marr puso en pie a la grada antes de que Burrow dejara atrás la yarda que separaba a los suyos del 13-10, que fue 14-10 cuando Evan McPherson cumplió con su labor de pateador.

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El ida y vuelta con puntos lo terminaron los Falcons, que sólo duraron dos minutos antes de entregar la pelota con un 'punt'. No perdonó el equipo oponente, que esquivó una situación complicada en un tercera y nueve que Burrow resolvió encontrando al imparable Chase para 14 yardas, y acabó sumando seis puntos más cuando el 'quarterback' lanzó para otras manos prodigiosas de los Bengals, las de Tee Higgins (21-10, m.26).

No se frenaría ahí la tendencia anotadora de los de blanco y naranja que, aprovechando otra excursión fallida de los Falcons pese a salir airosos de un tercera y trece, castigarían con un 'field goal' de 38 yardas de McPherson, dejándole al contrario solo 33 segundos hasta el descanso que se fueron al limbo (24-10, m.30).

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Tras amenizar el cantante colombiano Manuel Turizo el receso con una actuación muy bien recibida por el público, volvieron los protagonistas a la acción. Sacaron los Bengals y apenas pudieron avanzar 2 yardas antes de devolver la posesión para unos Falcons que se reencontraron con el 'touchdown' después un 'drive' de 14 jugadas en el que Robinson fue otra vez clave, primero para apagar el fuego de un tercera y seis en labores de recepción y luego para poner el lacre quemando una yarda (24-17, m.38).

No fue más allá el daño porque cuatro minutos y nueve jugadas después los de Zac Taylor alcanzaron de nuevo la 'end zone' de manera provechosa, otra vez gracias a Higgins. Eso les dio una renta favorable de 14 puntos que no lograron recortar los hoy locales, afectados en lo negativo por un 'holding' de Kyle Pitts que les mandó para atrás y por un fallo en la patada de Folk desde 20 yardas.

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A partir de ese momento bajó el ritmo del enfrentamiento. Unos y otros e intercambiaron 'drives' de cinco jugadas finiquitados con 'punts' antes de que los Bengals doblaran a los Falcons en el marcador merced a otro 'field goal' de 25 yardas de McPherson. Pudo ser más dolorosa la tortura si a Barrett Carter no se le hubiera escapado de las manos, mientras se dirigía en solitario a la gloria, una pelota que había interceptado. Afortunadamente esos puntos no los necesitó su equipo, que se pone con un balance de 6-2 por el 3-6 de los Falcons. EFE