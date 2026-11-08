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3-1. Argentina vence a Portugal y se lleva el tercer puesto

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São Paulo (Brasil), 8 nov (EFE).- La selección de fútbol sala de Argentina venció este domingo a la de Portugal por 3-1 y se quedó con el tercer puesto de la Finalíssima, el torneo organizado conjuntamente por Conmebol y la UEFA.

Argentina abrió el marcador a los 11 segundos de iniciado el partido con Leandro Altamirano, mientras que Portugal empató a los dos minutos del segundo tiempo por intermedio de su pívot Hugo Neves.

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A los 34 minutos, Tomás Paçó marcó el 2-1 para los argentinos tras empujar a su propio arco un saque de banda de Lucas Bolo.

Finalmente, pasados los 38 minutos del encuentro, Bolo despejó una pelota de su área con un pase largo que no encontró al arquero Bernardo Paçó y selló la victoria argentina en el Arena Niterói, en el estado de Río de Janeiro.

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Los dirigidos por Matias Lucuix se colocaron al frente a tan solo 11 segundos del pitido inicial del árbitro ecuatoriano Leonel Ruales, con un gol de Leandro Altamirano por el ala izquierda.

Durante todo el primer tiempo, Argentina mantuvo la hegemonía, a pesar de los intentos de Diogo Santos y Hugo Neves, cuyos remates acabaron en las manos del arquero Lukas Acosta o rebotando contra el poste.

Los entrenados por Jorge Braz consiguieron igualar el marcador a pies de Hugo Neves, gracias a una asistencia de Pany Varela, a los 22 minutos de partido.

A pesar de que la insistencia portuguesa fue asfixiante en el tramo final, la fortuna sonrió a la Albiceleste a falta de seis minutos para la conclusión.

En un saque de banda ejecutado por Lucas Bolo hacia el corazón del área, el defensor luso Tomás Paçó desvió involuntariamente la pelota hacia su propia portería para anotar el 2-1.

Luego, fue Bolo quien despejó una pelota de su área con un pase largo que entró al arco rival sin mayores sobresaltos y sentenció el 3-1 que otorgó a los argentinos el tercer puesto del torneo.

A las 17:30 hora local (20:30 hora GMT), Brasil, actual campeón mundial y sudamericano, se enfrentará a España, el actual campeón europeo, en la final de la competición.

Brasil llegó a esta instancia tras vencer este viernes a Argentina por 5-4 en los penaltis tras un empate a uno en el tiempo reglamentario.

Por su parte, España hizo lo propio contra Portugal, 8-7 en los penaltis, tras haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario. EFE

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