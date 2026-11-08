2-0. Golazo de Diego Gómez, expulsión de Igor Thiago y segundo puesto del Brighton

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- Un golazo de Diego Gómez, con una preciosa volea con la izquierda a una escuadra, abrió este domingo el triunfo del Brighton sobre el Brentford, en inferioridad numérica por la expulsión de Igor Thiago en el minuto 23, ya con 1-0 en contra, y sentenciado al descanso con el 2-0 de penalti de Pascal Gross.
Todo se resolvió en la primera parte para situar a su equipo en la segunda plaza de la clasificación, con seis victorias en las últimas siete jornadas y a cinco puntos del liderato de la tabla del Arsenal.
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El Brentford, en cambio, es octavo, lejos del descenso, pero con un solo triunfo en las últimas cinco citas del campeonato. EFE
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