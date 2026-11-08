2-0. El Villarreal derrumba el muro del Getafe en los últimos minutos

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Villarreal (Castellón), 8 nov (EFE).- El Villarreal se ha reencontrado con la victoria tras superar por 2-0, con goles de Buchanan y Romero en los últimos diez minutos, al Getafe, que sigue sin puntuar como visitante en el presente campeonato.

El equipo de Iñigo Pérez acusó los nervios de su mala dinámica durante gran parte del partido, pero su insistencia tuvo premio ante un rival que se defendió con orden, aunque apenas generó peligro. EFE

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