Espana agencias

103-100. Un triple sobre la bocina de Pacheco da la victoria a Coruña

Guardar

A Coruña, 8 nov (EFE).- Un triple sobre la bocina del brasileño Caio Pacheco, después de que él mismo recogiese un rebote ofensivo en la pintura tras el fallo de Paul Jorgensen, le dio la victoria al Leyma Básquet Coruña sobre el Morabanc Andorra (103-100).

La escasa intensidad defensiva del equipo gallego permitió al Andorra despegar nada más arrancar el partido. Carles Marco paró el partido (4-12, min.4) para pedir mayor agresividad a los suyos, que habían saltado muy fríos a la pista. Pero de poco sirvió. Su rival continuó encontrando buenos tiros para castigar a la defensa naranja desde la línea de tres puntos (7 triples en el primer cuarto, el cual cerró con 29 puntos).

PUBLICIDAD

Coruña, irregular e intermitente, se agarró a Uleckas y Silins para empezar a recortar su desventaja (de 4-17 a 11-17). Además, Cameron McGriff se cargó muy rápido de faltas y tuvo que ser sustituido. Casi de golpe, al Andorra se le esfumó su ventaja (29-29 tras un parcial 8-0 de salida en el segundo asalto) pese a que Zan Tabak intentó parar la reacción coruñesa con un tiempo muerto.

El apagón ofensivo del Andorra entregó el mando del marcador a Coruña (40-35, min.16). Los visitantes se despistaban demasiado en defensa y su entrenador paró nuevamente el duelo. Solo la inspiración de sus bombarderos mantuvo la igualdad (51-48, descanso).

PUBLICIDAD

Coruña perdió el paso en la reanudación, pese a que el rebote ofensivo le daba segundas opciones y el rival se cargó rapidísimo de faltas. Al parcial 0-5 de Andorra (62-63) reaccionó con un triple de Caio Pacheco y un ‘2+1’ de Silins, que pudo aumentar la ventaja pero falló un tiro liberado en la pintura.

Entonces, el partido entró en un carrusel de fallos. El despropósito era mayúsculo en ambos lados de la pista por las pérdidas infantiles y los continuos errores en el tiro. Eso mantuvo la igualdad hasta el inicio del decisivo cuarto, cuando Coruña, con tres triples seguidos -Jorgensen y dos de Alonzo Verge- pegó un nuevo arreón pese a los dos triples de Robertson (88-83, min.34).

Tabak pidió tiempo muerto, y dos triples seguidos de Wes Iwundu enmudecieron el Coliseum. El intercambio de canastas mantuvo la emoción hasta el último suspiro, en el que Caio Pacheco evitó la prórroga con un espectacular triple sobre la bocina después de coger el rebote tras el fallo de Paul Jorgensen.

Ficha técnica:

103.- Básquet Coruña (21+30+24+28): Alonzo Verge (20), Jorgensen (16), Uleckas (11), George Conditt (12) y Guillem Jou (-) -cinco inicial- Silins (12), Radoncic (10), Caio Pacheco (10), Dmytro Skapintsev (2), Jacobo Díaz (2) y Cuevas (8).

100.- Morabanc Andorra (29+19+26+26): Akinjo (21), Best (14), Wes Iwundu (15), Cam McGriff (14) y Pustovyi (13) -cinco inicial-; Robertson (11), Mutic (8), Radošević (4), Kuric (-), Andronikashvili (-) y Chumi Ortega (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro. Juan de Dios Oyón y Esperanza Mendoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la liga Endesa disputado en el Coliseum de A Coruña ante 6.452 espectadores. EFE

dmg/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diez menores detenidos y cuatro trabajadores heridos tras dos reyertas en centros de acogida de Ceuta: un joven convenció a otros dos para atacar al personal

Las siete detenidas en el centro de ‘Victoria’ tuvieron que ser contenidas por la Policía Nacional tras destrozar el mobiliario del centro

Diez menores detenidos y cuatro trabajadores heridos tras dos reyertas en centros de acogida de Ceuta: un joven convenció a otros dos para atacar al personal

Dos cirujanos que almorzaban cerca de la plaza del Mercado de Cracovia auxiliaron a los heridos del tiroteo: “Le metió los vendajes en el pecho y le introdujo las manos”

Michał Pędziwiatr y Mateusz Wierdak salvaron la vida de un agente de policía que había recibido una bala en el torax

Dos cirujanos que almorzaban cerca de la plaza del Mercado de Cracovia auxiliaron a los heridos del tiroteo: “Le metió los vendajes en el pecho y le introdujo las manos”

Cuatro posturas de yoga para combatir el estrés y mejorar el descanso en otoño: son sencillos y aptos para todos los niveles

Estos ejercicios permiten liberar tensión acumulada y mejorar tu descanso

Cuatro posturas de yoga para combatir el estrés y mejorar el descanso en otoño: son sencillos y aptos para todos los niveles

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

La compañía, cuyo nombre no ha sido revelado, habría ocultado los gastos de gestión hasta el último paso de la compra online y retenido estos importes en los viajes cancelados, con multas de hasta un millón de euros

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Si pasas muchas horas sentado y te duele el cuerpo, haz estos cinco ejercicios en tus descansos para prevenir la fatiga muscular

La fisioterapeuta Alexandra Carrasco comparte una serie de movimientos para incorporar a la rutina diaria y cuidar la salud muscular

Si pasas muchas horas sentado y te duele el cuerpo, haz estos cinco ejercicios en tus descansos para prevenir la fatiga muscular
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

ECONOMÍA

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

DEPORTES

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: una batalla por el liderato de LaLiga

Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: una batalla por el liderato de LaLiga

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”

Carlos Alcaraz se hace eterno en París tras consumar la revancha ante Shelton

A qué hora y dónde ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”