103-100. Un triple sobre la bocina de Pacheco da la victoria a Coruña

Guardar

A Coruña, 8 nov (EFE).- Un triple sobre la bocina del brasileño Caio Pacheco, después de que él mismo recogiese un rebote ofensivo en la pintura tras el fallo de Paul Jorgensen, le dio la victoria al Leyma Básquet Coruña sobre el Morabanc Andorra (103-100).

La escasa intensidad defensiva del equipo gallego permitió al Andorra despegar nada más arrancar el partido. Carles Marco paró el partido (4-12, min.4) para pedir mayor agresividad a los suyos, que habían saltado muy fríos a la pista. Pero de poco sirvió. Su rival continuó encontrando buenos tiros para castigar a la defensa naranja desde la línea de tres puntos (7 triples en el primer cuarto, el cual cerró con 29 puntos).

PUBLICIDAD

Coruña, irregular e intermitente, se agarró a Uleckas y Silins para empezar a recortar su desventaja (de 4-17 a 11-17). Además, Cameron McGriff se cargó muy rápido de faltas y tuvo que ser sustituido. Casi de golpe, al Andorra se le esfumó su ventaja (29-29 tras un parcial 8-0 de salida en el segundo asalto) pese a que Zan Tabak intentó parar la reacción coruñesa con un tiempo muerto.

El apagón ofensivo del Andorra entregó el mando del marcador a Coruña (40-35, min.16). Los visitantes se despistaban demasiado en defensa y su entrenador paró nuevamente el duelo. Solo la inspiración de sus bombarderos mantuvo la igualdad (51-48, descanso).

PUBLICIDAD

Coruña perdió el paso en la reanudación, pese a que el rebote ofensivo le daba segundas opciones y el rival se cargó rapidísimo de faltas. Al parcial 0-5 de Andorra (62-63) reaccionó con un triple de Caio Pacheco y un ‘2+1’ de Silins, que pudo aumentar la ventaja pero falló un tiro liberado en la pintura.

Entonces, el partido entró en un carrusel de fallos. El despropósito era mayúsculo en ambos lados de la pista por las pérdidas infantiles y los continuos errores en el tiro. Eso mantuvo la igualdad hasta el inicio del decisivo cuarto, cuando Coruña, con tres triples seguidos -Jorgensen y dos de Alonzo Verge- pegó un nuevo arreón pese a los dos triples de Robertson (88-83, min.34).

PUBLICIDAD

Tabak pidió tiempo muerto, y dos triples seguidos de Wes Iwundu enmudecieron el Coliseum. El intercambio de canastas mantuvo la emoción hasta el último suspiro, en el que Caio Pacheco evitó la prórroga con un espectacular triple sobre la bocina después de coger el rebote tras el fallo de Paul Jorgensen.

Ficha técnica:

103.- Básquet Coruña (21+30+24+28): Alonzo Verge (20), Jorgensen (16), Uleckas (11), George Conditt (12) y Guillem Jou (-) -cinco inicial- Silins (12), Radoncic (10), Caio Pacheco (10), Dmytro Skapintsev (2), Jacobo Díaz (2) y Cuevas (8).

PUBLICIDAD

100.- Morabanc Andorra (29+19+26+26): Akinjo (21), Best (14), Wes Iwundu (15), Cam McGriff (14) y Pustovyi (13) -cinco inicial-; Robertson (11), Mutic (8), Radošević (4), Kuric (-), Andronikashvili (-) y Chumi Ortega (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro. Juan de Dios Oyón y Esperanza Mendoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la liga Endesa disputado en el Coliseum de A Coruña ante 6.452 espectadores. EFE

dmg/sab