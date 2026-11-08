1-0. El Sunderland retrata al Chelsea

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Juan José Lahuerta

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El Sunderland, colista de la Premier League, retrató las contradicciones del Chelsea de Xabi Alonso, incapaz de imponer su superioridad técnica en el Stadium of Light y derrotado 1-0 por un penalti de Enzo Le Fée que premió la extraordinaria actuación de Brian Brobbey y castigó la falta de ideas del conjunto londinense, que sumó su cuarta derrota en el campeonato.

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La montaña rusa en la que vive envuelto el Chelsea, capaz de alternar pequeños desastres con buenas tardes de fútbol, vivió un nuevo examen en el Stadium of Light. El colista, inmerso en cuatro competiciones esta temporada y afectado por la exigencia, esperaba al conjunto londinense con ansias por agradar.

Un par de incidencias relacionadas con la enfermería afectaron a los dos equipos. El Chelsea perdió a Acheampong por una leve lesión de última hora y entró en el once Chavarría, una de las dos novedades junto a Henderson, que sentó en el banquillo a Estevao. En el Sunderland, Xhaka se marchó a los dos minutos con una lesión en un gemelo. El joven Ahoka ocupó su hueco.

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El Chelsea perdió muchísima verticalidad sin Estevao, que venía de hacer un buen partido la pasada jornada frente al Manchester United. Y, sobre todo en la primera parte, anduvo falto de ideas en el manejo del juego. Cuando acaparaba la posesión, la movilidad del centro del campo hacia delante era inexistente. Todo estaba parado frente a un equipo bien organizado y con una interpretación del choque mucho más inteligente.

La salida de Xhaka no afectó a los hombres de Régis Le Bris, que se apañaron con el buen hacer de Ahoka y con la fortaleza física de Brobbey. El robusto delantero del Sunderland sacó de quicio a Colwill, a quien una y otra vez, con su corpulencia y potencia, ganó en los duelos. Poco a poco, hasta en tres ocasiones, fue avisando de la tormenta que se avecinaba con sus incursiones.

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Primero, le ganó la posición al cuarto de hora y remató de volea un centro de Talbi que se marchó lamiendo el palo derecho de la portería defendida por Penders; después, arrancó desde el centro del campo como un tren de mercancías llevándose por delante a Colwill. La jugada acabó con un disparo demasiado escorado al lateral de la red. Y al final, su insistencia tuvo éxito en forma de penalti.

Consiguió su premio a los 34 minutos. Un balón largo, bombeado, lo ganó Brobbey, que se marchó directo hacia la portería. Colwill intentó frenarle de forma desesperada. Ambos se agarraron y al final el central del Chelsea zancadilleó al gigantón del Sunderland. Penalti indiscutible que transformó Le Fée.

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No fue un castigo para el Chelsea. Fue un premio para el Sunderland, que apenas sufrió un sobresalto en un remate de cabeza de Rogers. Ese fue todo el bagaje ofensivo del equipo de Xabi Alonso antes del descanso, que fue un alivio para un grupo superado por todos los frentes. Tocaba resetear en el vestuario.

La primera decisión de Xabi Alonso fue prescindir de Colwill. Fue el sacrificado. Sacó al terreno de juego a Estevao, bajó a Caicedo al centro de la defensa y lo emparejó con Brobbey. El Chelsea ganó en desborde e imaginación y por fin el agitador del duelo fue anulado hasta que fue sustituido en el minuto 68.

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Sin embargo, esas mejoras no se tradujeron en ocasiones claras. El Chelsea seguía atascado y llegó al último tramo agobiado. No encontraba fisuras en el Sunderland y solo Estevao, en algún arranque, generaba cierto miedo que se tradujo en un único disparo de Malo Gusto, sin peligro.

Ni siquiera la necesidad de evitar su cuarta derrota en la Premier League dio alas al Chelsea. Incluso el Sunderland pudo sentenciar en un mano a mano de Isidor que salvó Penders. El colista puso el fútbol, el Chelsea las dudas. Y el marcador, por una vez, hizo justicia a la diferencia.

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Ficha técnica:

1.- Sunderland: Roefs; Meunier, Mukiele, O'Nien, Mandava; Xhaka (Ahoka, min. 4), Sadiki; Hume, Le Fée (Rigg, min. 88), Talbi (Angulo, min. 88); y Brobbey (Isidor, min. 67).

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0.- Chelsea: Penders; Palestra (Malo Gusto, min. 62), Fofana, Colwill (Estevao, min. 46), Chavarría (Quenda, min. 80); Henderson (Emegha, min. 87), Caicedo, Lavia; Palmer, Rogers y Pedro Neto (Welbeck, min. 62).

Gol: 1-0, min.36: Le Fée, de penalti.

Árbitro: Jarred Gillett. Mostró cartulina amarilla a Ahoka (min. 21), Meunier (min. 50), Brobbey (min. 53), O'Nien (min. 90), Le Bris (min. 91) y Angulo (min. 95) por parte del Sunderland y a Colwill (min. 35), Pedro Neto (min. 55), Caicedo (min. 76) y Fofana (min. 92) por parte del Chelsea.

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Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la Premier League disputado en el Stadium of Light de Sunderland ante unos 35.000 espectadores. EFE