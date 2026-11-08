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0-1. Miguel decide en Girona y coloca líder al Almería

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Girona, 8 nov (EFE).- Un gol de Miguel de la Fuente decidió el duelo de candidatos al ascenso de este domingo entre el Girona y el Almería (0-1) y colocó líder al equipo de Francisco Javier García Pimienta, a la espera del duelo aplazado del Castellón.

El conjunto andaluz, invicto desde el mes de agosto, dejó atrás los empates contra el Oviedo y el Eibar y consiguió el octavo triunfo en las últimas diez jornadas.

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El equipo de Quique Álvarez fue superior en ocasiones, pero encajó la segunda derrota consecutiva y seguirá una semana más fuera de las posiciones de playoff.

El Girona quería ganar para disipar dudas y consolidar su candidatura al ascenso, pero cayó de nuevo y queda ya a seis puntos de la segunda plaza. Serían ocho si el Castellón gana su partido pendiente contra el Eibar.

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El Almería comenzó el partido con una ligera superioridad, enlazando pases y jugando en campo contrario, pero el Girona, de menos a más, dio un paso adelante con el avance de los minutos.

Primero avisaron el local Izan González y el visitante Miguel de la Fuente y en el minuto 20 llegó la ocasión más clara de la primera mitad: Unai Hernández recuperó, entró en el área por el flanco izquierdo y le cedió el balón a Abel Ruiz. Era una ocasión franca para el '9' desde la altura del punto de penalti, pero Federico Bonini, providencial, despejó a córner.

Poco después Vladyslav Vanat disparó al lateral de la red y el Almería inquietó con un remate de Brian Cipenga que se fue cerca del palo derecho de Paulo Gazzaniga y un tiro de Javi Muñoz.

Antes del descanso, Carles Pérez probó suerte con un potente chut desde lejos que Andrés Fernández atajó sin demasiados problemas.

Los dos equipos se alternaban en la iniciativa, sin encontrar la brillantez y la precisión en ataque, y ninguno de los dos consiguió imponerse al otro en los primeros 45 minutos.

El Girona volvió del descanso con una marcha más y nada más arrancar volvió a tener el gol en las botas de Abel Ruiz. El '9' remató un buen centro de Àlex Moreno desde la derecha en la frontal del área pequeña, pero Andrés Fernández firmó una estirada salvadora sobre la línea cuando Montilivi ya se relamía.

Los locales eran mejores e intimidaban al rival con el desequilibrio de Àlex Moreno y Unai Hernández, pero no encontraron el premio a su mejor puesta en escena y volvió a reinar la igualdad.

El gol cayó del lado andaluz, en el minuto 67: Miguel recogió un balón muerto en el área pequeña después de un centro de Cipenga y celebró el 1-0 con su octavo gol del curso.

El Almería incluso pudo redondear la victoria por vía de Leo Baptistao, ante un rival que acabó con tres puntas y que acarició el empate a través de Vanat y Oleksandr Pyshchur.

En la última jugada Montilivi reclamó un penalti sobre el propio Pyshchur, pero Gorka Etayo señaló el final y el Girona sigue alimentando las dudas sobre un equipo que no arranca y está muy lejos del nivel y también del lugar esperados. EFE

- Ficha técnica:

0 - Girona: Gazzaniga; Mate, Alejandro Francés, Junior, Àlex Moreno (Pyshchur, m. 84); Fran Beltrán (Morante, m. 72), Izan; Carles Pérez, Abel Ruiz (Asprilla, m. 63), Unai Hernández (Stuani, m. 72); y Vanat (Portu, m. 83).

1 - Almería: Andrés Fernández; Luna (Vesga, m. 86), Jorge Pulido, Bonini, Lelo; Stefan Dzodic, Javi Muñoz (Gui, m. 74); Arribas, Quim Junyent (Álex Muñoz, m. 86), Brian Cipenga (Baptistao, m. 79); y Miguel (Alex Sola, m. 80).

Gol: 0-1, m. 67: Miguel.

Árbitro: Gorka Etayo. Amonestó a los locales Àlex Moreno (m. 30), Fran Beltrán (m. 38), Izan (m. 39), Mate (m. 71) y Pyshchur (m. 95), y a los visitantes Stefan Dzodic (m. 38), Luna (m. 54) y Álex Muñoz (m. 89).

Incidencias: Partido de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion disputado ante 10.006 aficionados en el Estadi de Montilivi, en Girona. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel. EFE

asm/xsf/ism

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