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Villarreal y Getafe, dos heridas por cerrar

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Villarreal/Getafe (Madrid), 7 nov (EFE).- El Villarreal y el Getafe se enfrentan este domingo en el estadio de La Cerámica con la necesidad de recuperarse de sus respectivos tropiezos europeos: el conjunto castellonense después de sufrir una contundente goleada frente al París Saint-Germain (0-6) y el madrileño tras caer contra el Brighton (0-1), dos derrotas que han dejado al descubierto las dificultades de ambos equipos para encontrar la regularidad.

El Getafe afronta la cita con el impulso de su última victoria liguera frente al Sevilla (3-1), aunque con una asignatura pendiente que empieza a convertirse en una pesada losa: ganar lejos del Coliseum. Los hombres de José Bordalás han perdido sus cinco desplazamientos en Liga, en los que no han marcado ningún gol y han encajado doce.

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Ese balance convierte al conjunto azulón en el segundo peor visitante de la categoría, únicamente por delante del Racing de Santander, también sin puntos, pero con una diferencia de goles inferior (-14 frente a -12). El Getafe, además, es el único equipo de Primera que todavía no ha conseguido marcar a domicilio.

Nunca en las ocho temporadas que Bordalás ha comenzado al frente del equipo en la máxima categoría presentó semejantes registros en sus cinco primeras salidas. Sus peores antecedentes eran los dos puntos conseguidos en las campañas 2023/24 y 2024/25.

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La fragilidad defensiva también preocupa a Bordalás. Sólo ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones esta temporada y espera cambiar el rumbo de esa tendencia cuanto antes. Uno de sus pilares, Zaid Romero, no se ha podido recuperar a tiempo y sumará su octavo partido oficial consecutivo fuera de los terrenos de juego.

Su hueco podría ocuparlo el uruguayo Sebastián Boselli, que ha rendido a un gran nivel en los dos encuentros en los que ha recibido una oportunidad de Bordalás (Sevilla y Brighton) y que han dejado muy buen sabor de boca al técnico alicantino. Además, Dani Carvajal volverá al lateral derecho después de ver desde la grada el choque ante el Brighton porque no está inscrito en la Liga Conferencia.

Para el resto del once, sólo Enes Ünal, suplente en Europa, volvería a la alineación para sentar en el banquillo a Iván Azón. Formará parte de la zona de ataque junto a Martín Satriano y solo se quedarán en Getafe por lesión Christantus Uche y Juanmi Jiménez.

Mientras, el Villarreal afrontará el duelo con la necesidad de sumar una victoria tras las dos últimas derrotas en casa ante el Espanyol y, sobre todo, tras la goleada que sufrió frente al PSG en la Liga de Campeones. Todos esos resultados han vuelto a generar muchas dudas sobre el nuevo proyecto que lidera el entrenador Íñigo Pérez.

El conjunto castellonense no es capaz de distanciarse de la parte baja de la tabla y, además, suma que no deja buena sensaciones en su juego.

Para recibir al Getafe, Íñigo Pérez no podrá contar con los lesionados Gerard Moreno, Juan Foyth, Ilias Akhomach y Alassane Diatta; mientras que recupera por fin al centrocampista canadiense Nathan Saliba, que se ha perdido los últimos cuatro partidos oficiales del Villarreal por una lesión muscular.

-- Alineaciones probables:

Villarreal: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Saliba, Nicolás Pepe, Moleiro, Bucahanan y Mikautadze.

Getafe: Soria; Carvajal, Djené, Boselli, Mojica; Mangala, Gudelj, Terrats; Andrés García, Enes Ünal y Satriano.

Árbitro: pendiente de asignación.

Estadio: La Cerámica.

Hora: 18:30 (17:30 GMT). EFE

jjl/jmg/sm/og

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