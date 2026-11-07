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Una necesidad de puntuar compartida en el regreso de Hugo Sotelo a Balaídos

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Vigo/Valencia, 7 nov (EFE).- Con urgencias y necesidad de puntuar, en el reencuentro de Hugo Sotelo con el club de su vida, Celta y Levante se miden este domingo en Balaídos, donde la pasada temporada el equipo azulgrana logró un triunfo vital para terminar celebrando su permanencia en LaLiga.

La mejor versión de la temporada no fue suficiente para que el Celta puntuase el pasado jueves ante la Union Saint-Gilloise belga en la Liga Europa. El equipo de Claudio Giráldez se adelantó en el marcador, pero acabó cediendo ante la calidad del rival, sobre todo por su desacierto en la finalización.

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El técnico gallego agitó su once con cinco cambios tras la debacle de Vallecas. La rotación le funcionó pese a la derrota, pero también supuso un enorme desgaste que podría forzar otra rotación masiva ante el conjunto del portugués Luis Castro.

El central uruguayo Sebastián Cáceres, el lateral izquierdo Javi Galán, el mediocentro Ilaix Moriba y el delantero Ferran Jutglà apuntan al once, en el que podría tener una oportunidad como titular el marroquí Driouech.

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El Levante se presenta en Vigo muy necesitado, después de dos derrotas seguidas y en puestos de descenso por primera vez desde agosto. Todavía no ha ganado como visitante esta temporada, aunque no se le da nada mal Vigo, donde ha ganado más partidos que ha perdido en Primera División.

El entrenador del conjunto granota, Luís Castro, no puede contar con el lesionado Manu Sánchez, aquejado de una lesión muscular que ya le impidió enfrentarse el pasado fin de semana con el Atlético de Madrid.

Como Hugo Sotelo, Manu juega cedido en el Levante por el Celta.

Castro cuenta ya con el centrocampista galo Enzo Bardeli, que se había perdido los tres últimos partidos por una lesión muscular, aunque tal y como explicó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido no está todavía para ser titular.

Una de las dudas en el once inicial es si Castro repetirá la posición de Nacho Pérez como lateral izquierdo, con Toljan en la derecha, o le dará la alternativa como titular a Marc Santos, que el lunes cumple 16 años, y mantiene a Nacho Pérez en la parte derecha de la defensa.

Otra de las posibilidades es el regreso del central Dela al eje de la zaga, con Mandi como pareja, mientras que el entrenador del Levante podría mantener el centro del campo y la delantera que usó ante el Atlético en el último partido.

Alineaciones probables:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Rueda o Carreira, Moriba, Febas, Javi Galán; Iago Aspas, Driouech y Jutglà.

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Marc o Toljan, Dani Requena, Olasagasti, Brugué, Thiago, Romero y Etta.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño).

Estadio: Balaídos

Hora: 18:30. EFE

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dmg-pzm/sm/cpg/og

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