Un policía salva la vida a menor marroquí tras reanimarlo en plena calle tras una agresión

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Ceuta, 7 nov (EFE).- Un agente de la Policía Nacional de Ceuta ha salvado este mediodía la vida a un menor marroquí, el cual se encontraba tirado inconsciente en el suelo y sangrando por la boca después de una pelea cuyas causas no han sido esclarecidas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido sobre las 13:00 horas de este sábado en la avenida Martínez Catena, cuando un grupo de menores migrantes alertó a una patrulla policial sobre la situación de un compatriota que estaba herido.

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Al llegar a la zona los agentes comprobaron que un menor se hallaba inconsciente en el suelo con sangre tanto en la boca como en las manos, por lo que procedieron a prestarle atención.

Los agentes certificaron que el menor tenía el pulso muy débil y estaba en muy mal estado, por lo que fue necesario realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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Tras ser recuperado, el menor fue trasladado en estado grave en una ambulancia hasta el Hospital Universitario, donde permanece ingresado.

El testigo de los compañeros del menor ha permitido determinar que el menor se peleó con otras dos personas, que huyeron del lugar al advertir la presencia policial, dando las características de los agresores.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el suceso. EFE