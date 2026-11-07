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Sordo (CCOO): la juventud trabajadora es una de las principales razones de la huelga

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Madrid, 7 nov (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este sábado que la juventud trabajadora es una de las principales razones que ha movido a la organización a convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre.

"El próximo 11 de noviembre las calles se tienen que llenar sobre todo de personas jóvenes. La juventud trabajadora tiene que enarbolar la bandera y ser protagonista de su futuro, porque el futuro de la juventud organizada es uno de esperanza", ha dicho Sordo.

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El secretario general de CCOO ha participado este sábado en el acto "Defiende a tu clase", al que han asistido jóvenes y representantes de múltiples sindicatos europeos para preparar la citada huelga general de esta próxima semana.

Según un comunicado del sindicato, en su intervención, Sordo también ha advertido de que "no es verdad que el mundo sea peor que hace 30 o 40 años". "Es un mensaje totalmente reaccionario", según ha indicado. EFE

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