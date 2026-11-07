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Sánchez dice que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa para enviarles a casa

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Madrid/Tarragona, 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, son "un viaje al pasado" y ha asegurado a los suyos que si el 29N acuden a votar en masa, enviarán a "casa" a los dos.

"El pasado, pasado está y España necesita cuatro años más de avances y eso es lo que os pedimos para los próximos cuatro años", ha recalcado Sánchez en un mitin en Tarragona, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el que ha recalcado que para lograrlo no le basta con una mayoría simple.

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Ha subrayado la importancia de acudir a las urnas y ha destacado que así también lo han recordado tanto el papa León XIV como la cantante Patti Smith, reciente premio Princesa de Asturias.

"Tenemos al papa y a la punki votando en Estados Unidos y diciendo algo muy importante y es que hoy lo que importa es el voto y yo os digo: la mejor receta contra la involución se llama movilización y os digo más: si votamos en masa, mandamos a casa Feijóo y Abascal", ha asegurado. EFE

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