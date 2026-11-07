Saiz advierte de que PP, Vox y UPN tienen una "agenda oculta" de "recortes y privatizaciones" de las pensiones

04/11/2026 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, inaugura las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El evento se lleva a cabo en la sede confederal del sindicato UGT en Madrid. Esta cita forma parte de los encuentros clave que organiza la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores para debatir las líneas prioritarias y las estrategias de la negociación colectiva y la política sindical. POLITICA Ananda Manjón - Europa Press

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La portavoz del Gobierno y cabeza de lista del PSOE por Navarra al Congreso de los Diputados, Elma Saiz, ha defendido que las pensiones públicas "son sostenibles" y ha acusado a PP, Vox y UPN de tener una "agenda oculta que habla de privatizar y recortar".

Saiz ha participado este sábado en Tudela en un acto del PSOE en Tudela, bajo el lema 'La fuerza de la gente', en el que también han intervenido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y la secretaria general del PSN-PSOE y presidenta de Navarra, María Chivite.

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La candidata al Congreso ha censurado el "poco respeto" de PP y Vox con sus declaraciones diciendo que el sistema público de pensiones "va a petar" o que la revalorización son "cuestiones técnicas". Frente a ello, ha defendido que son "decisiones políticas" y ha acusado a Vox de estar "en contra de fortalecer nuestra joya de la corona, que es el sistema público de pensiones".

En este marco, ha celebrado el "éxito de país" que supone el "récord histórico" en la afiliación a la Seguridad Social, con 22,6 millones de personas, 10,7 millones de ellas mujeres. En este sentido, ha dicho al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que "ser feminista no es criarse entre mujeres, es no votar en contra de los derechos de las mujeres".

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Al respecto, ha afirmado que "cuestionar la revalorización de las pensiones es atentar contra los derechos de las mujeres", porque las pensiones más bajas son de mujeres porque "vienen de épocas de recortes y de mercados laborales que apartaban a la mujer del mercado laboral". Igualmente, ha dicho que "estar en contra de subir el Salario Mínimo Interprofesional es estar en contra de las mujeres porque hay 1,5 millones de mujeres que cobran el SMI".

Elma Saiz ha criticado el "poco respeto" de PP y Vox al hablar de las pensiones y ha advertido que, detrás de estos "cuestionamientos", hay una "agenda oculta" con "recortes y privatizaciones". Así, ha recordado que durante el gobierno del PP hubo una "congelación" de las pensiones y se aprobó el factor de sostenibilidad que "pegaba un mordisco a las pensiones de los más jóvenes".

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Frente a ello, ha destacado que "hemos fortalecido el lado de los ingresos" con una reforma que incorpora una "cuota de solidaridad para que los salarios más altos aporten un poquito más". A ello ha sumado la subida del empleo y el incremento del salario mínimo "un 66% y lo vamos a volver a subir". Así, Saiz ha defendido que "las pensiones son sostenibles y quien dice lo contrario es que lleva una agenda oculta que lo que habla es de privatizar y de recortar".

Por otro lado, ha censurado la "xenofobia y racismo" de Vox en materia migratoria y ha puesto en valor la política del Ejecutivo centrado con el objetivo de "una migración regular, ordenada y segura". Se ha referido a la regularización extraordinaria, que ha servido para "sacar de la invisibilidad a personas que viven entre nosotros pero que estaban con miedos y que ahora tiene derechos y obligaciones".

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Así las cosas, Saiz ha afirmado que en las elecciones generales se trata de "involución o progreso, o esperanza y seguir siendo un país abierto y próspero, o el miedo, los recortes y ser un país cerrado y pobre".

LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA ES UNA POLÍTICA "DE PROSPERIDAD"

Por su parte, la ministra Aagesen ha defendido que la política de transición ecológica "es una política de prosperidad, de competitividad y que ya está dando resultados".

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Ha asegurado que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 se encontró que "no había política energética" y que el país "iba a caer por el precipicio" por su dependencia de los combustibles fósiles. Desde entonces, ha subrayado, se ha trabajado "con anticipación, teniendo claro donde queremos llegar en 2030 y más allá", con una "política rea".

Ha recordado que con el estallido de la guerra en Ucrania "vivimos en Europa la dura realidad" de una dependencia "en un 40% de todo el gas que consume de Rusia", lo que dejó en evidencia una "vulnerabilidad" que afectó a todos los ciudadanos de Europa con "precios desorbitados". Ante eso, el Ejecutivo respondió "protegiendo a los más vulnerables" prohibiendo el suministro de gas, luz y agua, aumentando el número de familias que podían recibir el bono eléctrico. También a los sectores productivos y "acelerando" la transición a las energías renovables.

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A este respecto, ha indicado que entre 2012 y 2018 "no se instalaba nada en España" debido a una "incertidumbre regulatoria".

Desde entonce ha habido un "crecimiento exponencial" al dar "certidumbre".

Aagesen ha asegurado que España ahora "está muchísimo mejor preparada que nuestros compañeros europeos" para afrontar la segunda crisis originada por el conflicto en Oriente Medio y el que continúa en Ucrania "porque ha aumentado nuestra integración de energías renovables", disminuyendo "nuestra dependencia del gas y eso permite que nuestros precios estén menos expuestos".

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En cuanto a las políticas dirigidas al entorno rural, Aagesen ha explicado que en estos años se ha pasado de una gobernanza "nefasta" a un nuevo sistema para tener un "contacto directo" con las comunidades autónomas y los municipios. También se ha atendido la conectividad rural, que ha pasado del 30% en 2018 al 94% en la actualidad.

Según ha avanzado, ya se trabaja en una nueva estrategia de reto demográfico que se marca como objetivos el acceso a servicios en los entornos rurales "que permitan fijar población", una movilidad "accesible y asequible" que no dependa del vehículo privado, facilitar la adquisición de vivienda y la construcción pública, e impulsar el emprendimiento.

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ELEGIR ENTRE EL MODELO DEL PSN O EL MODELO DE MILEI

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha afirmado que en las elecciones generales hay que "elegir entre dos modelos". Por un lado, el que defiende el PSN "con récord en empleo, avance en derechos y reduciendo la desigualdad y la pobreza".

Frente a él, ha contrapuesto el modelo de la Argentina de Milei, "que tanto le gusta a Ayuso" y que ha podido ver en el marco de su viaje institucional, cuyos datos macroeconómicos "a lo mejor están mejor" pero "a costa de mayor desempleo y mayor pobreza".

Chivite ha destacado la mejora de la Comunidad foral y de su autogobierno a lo largo de los años de gobiernos socialistas. En especial, ha remarcado, se han conseguido "cinco competencias, no conseguidas en los 20 años anteriores". Algo que se ha conseguido porque hemos tenido al otro lado un gobierno que entiende qué es la foralidad de Navarra" y al "respeto institucional".

Ha puesto en valor, además, los "millones de euros que ha destinado el Gobierno de España a mejorar las infraestructuras de Navarra" y ha avanzado que "en pocos días tendremos buenas noticias que tendrán que ver con la segunda fase del Canal de Navarra".