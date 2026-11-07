Rahm firma otra gran ronda y se pone líder en solitario con dos golpes sobre McIlroy

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El golfista español Jon Rahm volvió a ofrecer este sábado su mejor versión y se colocó como líder en solitario al término de la tercera ronda del torneo de Abu Dabi, primera parte de la final del DP World Tour, con dos golpes de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy, cuarto en la tabla.

En línea con las dos vueltas previas, Rahm mostró la calidad que le convirtió hace tres años en número uno antes de saltar a LIV, la liga saudí de golf de la que ya se ha desvinculado, y firmó una tarjeta de -6, para un total de -18, en el campo de Yas Links Golf Club de Emiratos Árabes Unidos.

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A un golpe quedan el italiano Francesco Laporta y el inglés Tyrrell Haton, colíderes tras la segunda vuelta.

Tras una primera mitad del recorrido en la que estuvo fallón desde el ‘tee’ y en la que solo hizo un golpe por debajo del par , el golfista vasco se desató en los siguientes nueve, con tres ‘birdies’ y un ‘eagle’ en el 11 tras un excelente ‘putt’, para acabar con -6.

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Rahm se sitúa en una posición inmejorable para volver a ganar un torneo del DP World Tour cuatro años después, desde el que logró en la final de Dubái en noviembre de 2022.

La estadística le es favorable porque se llevó el triunfo en cinco de las seis pruebas del circuito europeo en las que acabó líder tras completar 54 hoyos.

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Durante toda la ronda, ‘Rahmbo’ mantuvo un pulso por la cabeza con McIlroy, que reafirmó su empeño en lograr su octava orden de mérito europea, lo que igualaría el récord del escocés Colin Montgomerie, en el pulso que mantiene con el español Eugenio Chacarra.

El norirlandés estuvo muy sólido, aunque se enredó en el hoyo 10, lo que le costó un doble ‘bogey’, y repitió error en el penúltimo para terminar con -16.

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"Jugué muy bien, aunque un poco decepcionado. Tuve un buen ritmo al final de los primeros nueve hoyos y estaba en una buena posición en el 10, pero terminé en un lío (...) pero, en general, un buen día. Me mantuve cerca de la cabeza y tengo una buena oportunidad mañana", relató McIlroy al final del recorrido.

Chacarra estuvo más entonado que en las dos rondas previas e hizo cinco golpes sobre el par, con siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’, para un total de -8, que hace inviable pelear por la victoria mañana, aunque sí mejorar su posición para recortar distancias con McIlroy.

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El otro aspirante a conquistar la 'Race to Dubai' es el estadounidense Patrick Reed, que tampoco en la tercera ronda logró tener un buen rendimiento y se quedó con -1.

Con opciones de pelear por el triunfo en Yas Links está el australiano Adam Scott, uno de los dos jugadores que no ha encajado ningún 'bogeys' en las tres rondas, lo que le permitió ascender al quinto puesto con -15, así como el inglés Matthew Jordan y el español David Puig, con -14. EFE

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