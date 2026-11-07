Prohens (PP) defiende la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves o reincidan

07/11/2026 La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens.. La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha clausurado este sábado en Inca el Foro de Seguridad organizado por los 'populares' y ha afirmado que "frente al buenismo de Sánchez, el PP de Feijóo pondrá orden y garantizará la seguridad en las calles", al tiempo que ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves. POLITICA PP

Guardar

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha clausurado este sábado en Inca el Foro de Seguridad organizado por los 'populares' y ha afirmado que "frente al buenismo de Sánchez, el PP de Feijóo pondrá orden y garantizará la seguridad en las calles", al tiempo que ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves.

"Los ciudadanos no merecen tener miedo. Merecen poder caminar tranquilos por sus barrios y municipios, a cualquier hora, sin temor a sufrir robos, agresiones o situaciones de violencia", ha afirmado, según ha recogido la formación en un comunicado.

PUBLICIDAD

Prohens ha advertido de la creciente preocupación de los vecinos, comerciantes y familias por la inseguridad. "Frente al buenismo de la izquierda, nosotros lo tenemos claro: la única manera de garantizar la seguridad es con más presencia policial, más medios y leyes que protejan a las víctimas y no a los delincuentes", ha defendido.

La presidenta 'popular' ha reivindicado la gestión del Govern para reforzar las plantillas de las policías locales, destacando que esta legislatura finalizará con 659 nuevos agentes, de los cuales 334 ya se han incorporado, 223 han superado el último proceso selectivo y otros 98 corresponden al proceso unificado.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha destacado la puesta en marcha del futuro Distrito de Seguridad, que albergará la Escuela Balear de Seguridad Pública y permitirá formar a 200 nuevos policías locales cada año.

"Mientras nosotros cumplimos y ponemos más policías en las calles, el Gobierno de Sánchez mantiene 500 vacantes de Policía Nacional y otras 500 de Guardia Civil en Baleares. Es absolutamente inaceptable que nuestras islas sufran esta falta de efectivos, especialmente en plena crisis migratoria", ha denunciado.

PUBLICIDAD

En este sentido, Prohens ha defendido las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para recuperar la seguridad, entre ellas una ley efectiva contra la multirreincidencia, el endurecimiento de las penas para los agresores sexuales reincidentes, medidas contra la violencia callejera y planes específicos contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

"Ya está bien de que se detenga a quien roba o agrede a nuestros mayores o a nuestros jóvenes y ese mismo día vuelva tranquilamente a la calle. Necesitamos orden, mano dura contra la delincuencia y un presidente que garantice la seguridad de todos los españoles", ha asegurado.

PUBLICIDAD

La presidenta también ha defendido la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos graves o reincidan, dejando claro que "no se puede criminalizar a todo un colectivo, pero tampoco se puede permitir que quienes vienen a delinquir se crean impunes".

Por otra parte, Prohens ha denunciado lo que ha considerado el bloqueo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la ley antiokupación impulsada por el PP. "Llevamos más de dos años esperando una ley que permita echar a los okupas en 48 horas. Armengol la mantiene bloqueada en el Congreso mientras miles de propietarios siguen desprotegidos. Con Feijóo en la Moncloa se acabará la impunidad de los okupas y se protegerá a quienes cumplen la ley", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Finalmente, la presidenta del PP de Baleares ha apelado a la importancia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para poner fin a las políticas de Sánchez y recuperar la seguridad en España.

"El 29N nos jugamos seguir con un Gobierno que mira hacia otro lado ante la delincuencia o tener un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que garantice el orden, la seguridad y el respeto a la ley. Desde Baleares vamos a darlo todo para que llegue el cambio, porque nuestros ciudadanos merecen vivir seguros y porque ha llegado el momento de devolver el orden a nuestras calles", ha concluido.

PUBLICIDAD

JOSÉ VICENTE MARÍ ALERTA DEL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA

Por su parte, el candidato al Congreso José Vicente Marí ha denunciado el deterioro de la seguridad durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

"Desde que gobierna Sánchez, los delitos en Baleares han aumentado un 15 por ciento, pasando de 73.600 en 2018 a 84.600 en 2025, mientras que la población solo ha crecido un 5,19 por ciento. En cambio, durante los gobiernos del PP, entre 2012 y 2018, la delincuencia se redujo pese a que el incremento de población fue superior. Los datos demuestran que las políticas de seguridad del PP funcionan y que el abandono de Sánchez tiene consecuencias directas para los ciudadanos", ha afirmado.

Marí también ha denunciado la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en las Islas y ha exigido al Ejecutivo central que garantice unas condiciones laborales dignas que permitan a los agentes residir en Balears.

PUBLICIDAD

"Es una vergüenza que Sánchez abandone a quienes tienen la responsabilidad de protegernos. No podemos exigir seguridad mientras el Gobierno deja sin cubrir cientos de plazas y no ofrece soluciones al problema de vivienda y al elevado coste de vida que sufren nuestros agentes", ha señalado.

Frente a esta situación, Marí ha defendido los compromisos de Alberto Núñez Feijóo para recuperar la seguridad, entre los que destacan una Estrategia Nacional de Seguridad, el desbloqueo de la ley antiokupación que Armengol "tiene secuestrada en el Congreso", el endurecimiento de las penas por delitos sexuales y del uso de armas blancas, un plan integral contra la ciberdelincuencia y la mejora de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Con Feijóo acabaremos con la impunidad de los delincuentes, reforzaremos la autoridad de nuestros policías y guardias civiles y devolveremos la tranquilidad a nuestras calles", ha asegurado.

El candidato 'popular' ha concluido advirtiendo de que "Sánchez ha dejado a los españoles más impuestos, peores servicios públicos y más inseguridad".

"El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de poner fin a ocho años de abandono y abrir una nueva etapa en la que la seguridad de los ciudadanos vuelva a ser una prioridad del Gobierno de España", ha agregado.