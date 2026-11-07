Policía alerta del aumento de robos de cuentas de WhatsApp en Castilla y León: 600 en 2026

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Valladolid, 7 nov (EFE).- La Policía Nacional ha advertido este sábado del incremento de robos y suplantaciones de identidad de perfiles de Whatsapp con fines delictivos y ha cifrado en 600 las denuncias por este tipo de delitos en lo que va de año en Castilla y León, con un marcado incremento desde el mes de julio .

A través de un comunicado, la Policía explica que estos ciberdelincuentes explotan las vulnerabilidades de los sistemas iOS y Android, especialmente los sistemas operativos más antiguos, y que mediante sistemas como el 'Zero click' suplantan las cuentas sin que los titulares se percaten de ello.

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Otro modo de robo y suplantación de cuentas se produce a través de un enlace remitido por un conocido de la víctima

Al pinchar en un enlace aparentemente inocente, como apoyar a un candidato en un concurso de talentos, los delincuentes obtienen el control de esa cuenta.

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Una vez que tienen el control de las cuentas, los criminales piden a los contactos habituales de la víctima, con pago a través de plataformas de envío de dinero, especialmente Bizum, con cualquier pretexto urgente y con la peculiaridad de no poder atender llamadas.

Si el contacto de la víctima cae en el engaño y efectúa el bizum, lo está haciendo a una cuenta controlada por los delincuentes, de la cual seguramente es titular una “mula bancaria”, que se quedará un pequeño porcentaje y transferirá el resto a una cuenta internacional de difícil seguimiento.

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La Policía Nacional recuerda que los usuarios de WhatsApp pueden seguir unas sencillas pautas de seguridad: desconfiar de nuestros contactos que pidan dinero con urgencia y con excusas para no llamarles directamente. En este caso, la comprobación más sencilla es llamar por teléfono, pero no a través del chat.

Asimismo, plantea evitar los grupos de WhatsApp en los que participa gran número de personas desconocidas y en los que se envían numerosos links o imágenes relacionadas con el propósito del grupo, ya que pueden estar infectados de virus espías.

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A nivel técnico, proponer activar la verificación en dos pasos (WhatsApp entrar en Ajustes > Cuenta> Verificación en dos pasos y activar el Pin de seis dígitos) o configurar la opción de configuración para evitar la descarga automática, tanto con el uso de datos móviles como de la redes wifi.

También recomienda apagar y reiniciar el teléfono al menos una vez por semana, para limpiar la memoria RAM, lo que puede facilitar la ruptura de procesos ocultos o conexiones maliciosas que permanezcan activas en segundo plano.

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En caso de sospechar de haber sufrido un robo o suplantación de identidad en WhatsApp, la Policía Nacional pide revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones desconocidas, avisar de inmediato a nuestros contactos a través de SMS, llamadas o cualquier canal ajeno a WhatsApp.

Asimismo, ha señalado que se debe pedir a los destinatarios de mensajes fraudulentos que conserven los mensajes y capturas al objeto de aportar pruebas y denunciar inmediatamente el uso fraudulento en cualquier dependencia de la Policía Nacional. EFE

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