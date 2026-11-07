Espana agencias

Policía alerta del aumento de robos de cuentas de WhatsApp en Castilla y León: 600 en 2026

Guardar

Valladolid, 7 nov (EFE).- La Policía Nacional ha advertido este sábado del incremento de robos y suplantaciones de identidad de perfiles de Whatsapp con fines delictivos y ha cifrado en 600 las denuncias por este tipo de delitos en lo que va de año en Castilla y León, con un marcado incremento desde el mes de julio .

A través de un comunicado, la Policía explica que estos ciberdelincuentes explotan las vulnerabilidades de los sistemas iOS y Android, especialmente los sistemas operativos más antiguos, y que mediante sistemas como el 'Zero click' suplantan las cuentas sin que los titulares se percaten de ello.

PUBLICIDAD

Otro modo de robo y suplantación de cuentas se produce a través de un enlace remitido por un conocido de la víctima

Al pinchar en un enlace aparentemente inocente, como apoyar a un candidato en un concurso de talentos, los delincuentes obtienen el control de esa cuenta.

PUBLICIDAD

Una vez que tienen el control de las cuentas, los criminales piden a los contactos habituales de la víctima, con pago a través de plataformas de envío de dinero, especialmente Bizum, con cualquier pretexto urgente y con la peculiaridad de no poder atender llamadas.

Si el contacto de la víctima cae en el engaño y efectúa el bizum, lo está haciendo a una cuenta controlada por los delincuentes, de la cual seguramente es titular una “mula bancaria”, que se quedará un pequeño porcentaje y transferirá el resto a una cuenta internacional de difícil seguimiento.

La Policía Nacional recuerda que los usuarios de WhatsApp pueden seguir unas sencillas pautas de seguridad: desconfiar de nuestros contactos que pidan dinero con urgencia y con excusas para no llamarles directamente. En este caso, la comprobación más sencilla es llamar por teléfono, pero no a través del chat.

Asimismo, plantea evitar los grupos de  WhatsApp en los que participa gran número de personas desconocidas y en los que se envían numerosos links o imágenes relacionadas con el propósito del grupo, ya que pueden estar infectados de virus espías.

A nivel técnico, proponer activar la verificación en dos pasos (WhatsApp entrar en Ajustes > Cuenta> Verificación en dos pasos y activar el Pin de seis dígitos) o configurar la opción de configuración para evitar la descarga automática, tanto con el uso de datos móviles como de la redes wifi.

También recomienda apagar y reiniciar el teléfono al menos una vez por semana, para limpiar la memoria RAM, lo que puede facilitar la ruptura de procesos ocultos o conexiones maliciosas que permanezcan activas en segundo plano.

En caso de sospechar de haber sufrido un robo o suplantación de identidad en WhatsApp, la Policía Nacional pide revisar los dispositivos vinculados y cerrar las sesiones desconocidas, avisar de inmediato a nuestros contactos a través de SMS, llamadas o cualquier canal ajeno a WhatsApp.

Asimismo, ha señalado que se debe pedir a los destinatarios de mensajes fraudulentos que conserven los mensajes y capturas al objeto de aportar pruebas y denunciar inmediatamente el uso fraudulento en cualquier dependencia de la Policía Nacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 7 noviembre

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 7 noviembre

El juez concede la libertad bajo fianza a Thomas Markle después de ser detenido por posesión de pornografía infantil

El padre de la duquesa de Sussex llevará vigilancia electrónica a la espera de juicio por el que puede estar hasta 20 años en prisión

El juez concede la libertad bajo fianza a Thomas Markle después de ser detenido por posesión de pornografía infantil

La última ‘caza de brujas’ en España que acabó con la condena a muerte de 11 personas en 1610: el propio inquisidor concluyó que fueron acusaciones falsas por “envidia”

Alonso de Salazar y Frías presidió los juicios en Logroño y después investigó por su cuenta hasta señalar que no existían pruebas reales de brujería

La última ‘caza de brujas’ en España que acabó con la condena a muerte de 11 personas en 1610: el propio inquisidor concluyó que fueron acusaciones falsas por “envidia”

Pegatinas para las uñas, “cubos de hielo” inteligentes o pulseras con sensor: el ocio nocturno en España se blinda ante la sumisión química

Ante el aumento de los casos, diversas iniciativas y productos buscan proveer de recursos a las víctimas para que puedan detectar cuándo su bebida ha sido adulterada

Pegatinas para las uñas, “cubos de hielo” inteligentes o pulseras con sensor: el ocio nocturno en España se blinda ante la sumisión química

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

Entrevista con Andrés Allamand, secretario general iberoamericano: “La diferencia ideológica no contamina las tareas de cooperación”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Una tumba en Irán resulta clave para que una residente judía de Los Ángeles obtenga la nacionalidad española

La Fiscalía pide sentar en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez por el caso Koldo y solicita el archivo para otros 12

ECONOMÍA

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

DEPORTES

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”