Pegatinas para las uñas, “cubos de hielo” inteligentes o pulseras con sensor: el ocio nocturno en España se blinda ante la sumisión química

En fiesta en discotecas o festivales han aumentado los casos de sumisión química. (Magnific)

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La sumisión química —el uso de drogas o fármacos sin el consentimiento de la persona con el objetivo de anular su voluntad, alterar su conciencia o reducir su capacidad de resistencia para cometer un delito, normalmente de carácter sexual— ha aumentado en España en los últimos años.

Contabilizar los casos, sin embargo, se convierte en una tarea difícil debido a que no todas las víctimas denuncian o a que, pasado cierto tiempo, ya no es posible detectar la sustancia en el organismo mediante los análisis de laboratorio.

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Ante el incremento de esta violencia, que sufren especialmente las mujeres en contextos festivos, cada vez surgen más inventos para que las víctimas puedan detectar cuándo su bebida ha sido alterada, permitiéndoles actuar a tiempo e incluso tener pruebas del intento de sumisión química.

Una empresa valenciana va a distribuir en España un adhesivo para uñas con tecnología de detección química que cambia de color ante éxtasis líquido. (Biel Aliño/EFE)

Uno de ellos está a punto de llegar a España desde Corea del Sur: Spy nails by Freshia, un adhesivo para uñas que cuenta con tecnología de detección química; cuando entra en contacto con éxtasis líquido, cambia de color, de amarillo a verde. Este producto procede del laboratorio coreano Philmedi, con el que el Grupo Lizne, una empresa valenciana, ha llegado a un acuerdo de distribución en España.

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La pegatina decorativa, que cuenta con diez diseños diferentes (corazones, estrellas, calaveras...), se podrá adquirir en farmacias, parafarmacias, perfumerías, droguerías, festivales de música, puntos violetas e internet. Actualmente se encuentra en fabricación, después de que un laboratorio de la Universidad de Valladolid lo haya certificado como producto genérico.

Desde la empresa valenciana recuerdan que el adhesivo es una prueba preliminar específica para GHB, por lo que no detecta el resto de drogas y no sustituye a los análisis de laboratorio. Además, un resultado negativo no garantiza con seguridad que la bebida no haya sido adulterada, por lo que, ante cualquier sospecha, lo recomendable es no consumirla y acudir a los servicios de emergencia si es necesario.

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Los casos de sumisión química han aumentado en España a partir del año 2022. (Pexels)

Tecnología para detectar la sumisión química

No es el único producto que busca aumentar la seguridad de las mujeres cuando salen de fiesta a discotecas o festivales. Recientemente ha nacido la empresa madrileña NarXcup, una startup que ha creado un dispositivo con apariencia de cubito de hielo que sirve para detectar droga en la copa. Cuando el resultado es positivo, la membrana inteligente que recubre su exterior se rompe y un polímero absorbente provoca que la bebida adquiera un sabor amargo, se tiña de un color azul intenso y se gelifique hasta convertirse en un bloque sólido.

Este proyecto, que ha sido nombrado como NarXcube y cuya investigación comenzó en el año 2022, puede reaccionar ante drogas como la escopolamina (burundanga) y no solo permite a las víctimas percatarse cuándo su bebida ha sido manipulada, sino que también atrapa la sustancia. Estos narcóticos suelen ser de difícil detección, pues suelen metabolizarse y desaparecen del organismo a las pocas horas. Al gelificar el líquido, queda conservado y puede analizarse.

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Todavía no se encuentra a la venta, algo que se espera que se produzcan en 2027, pero ya ha sido probado en las festividades de municipios como Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, y El Casar y Alovera, en Castilla-La Mancha.

El "hielo" NarXcup fue probado por primera vez en las fiestas de Pozuelo de Alarcón. (Pozuelo de Alarcón/Europa Press)

Cada vez en más planes de ocio nocturno se apuesta por este tipo de estrategias para evitar la sumisión química. En la Feria de Málaga, de hecho, se repartieron de forma gratuita más de 3.000 pulseras dotadas con sensores reactivos para detectar este tipo de sustancias.

Muchos de los casos no son denunciados

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2025 se denunciaron en España 357 agresiones sexuales con sumisión química. Los datos reflejan una tendencia al alza que tuvo su punto de inflexión den 2022, cuando hubo 315 casos, frente a los 65 del año anterior.

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Los resultados, además, no muestran toda la realidad del problema, pues no incorporan los registros de Cataluña y el País Vasco, donde operan policías autonómicas con sistemas propios.

Cada dos horas hay una violación en España: 2023 fue el año con más delitos contra la libertad sexual de la serie histórica.

Además, no todos los casos de agresión sexual en los que ha influido la sumisión química llegan a los cuerpos de seguridad, pues muchas víctimas no denuncian. Otras, pese a dar el paso, no lo hacen a tiempo: pasadas varias horas, la sustancia se vuelve indetectable en el organismo, lo que dificulta probar que se haya empleado su uso.

Según los datos recabados por una investigación llevada a cabo este año por el Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas, en 95,7 % de las víctimas jóvenes que han sufrido violencia sexual por sumisión química en un contexto de fiesta u ocio nocturno no comunican este hecho a los servicios sanitarios, psicológicos o autoridades.

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*Con información de EFE