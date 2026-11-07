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PNV pide no confundirse con los mensajes de polarización porque ese "voto útil envenenado" es una papeleta perdida

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La candidata al Congreso del PNV por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, se ha dirigido a los que dudan sobre el sentido del voto para pedirles que "no nos confundan los mensajes de la polarización entre los dos bloques, que no aprovechen todo ese barro para vendernos un voto útil envenenado, que no nos representa y que, en realidad, es una papeleta perdida".

Vaquero ha realizado estas afirmaciones en el acto que ha celebrado el PNV este sábado en San Sebastián para presentar a los candidatos de la formación jeltzale en Guipúzcoa al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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En su intervención, ha reivindicado las "décadas de trabajo" en las que la formación jeltzale ha participado en "la construcción de Euskadi, también desde el Congreso". En ese sentido, ha remarcado que el PNV seguirá siendo el partido "de raíces firmes que no pierde el norte para defender los intereses de vascos los próximos cuatro años de legislatura".

"Cuando se retiren las pancartas y termine el recuento de votos, los problemas, las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía seguirán llamando a nuestra puerta, y ahí estará el PNV, trabajando", ha sostenido.

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Vaquero ha defendido que el PNV "ha sido y es garantía para hacer frente a la coalición PP-Vox". Además, ha asegurado que el partido jeltzale es el que ha "cuidado de la casa vasca y de todas las personas que viven en ella" porque "ambas cosas van de la mano, con Euskadi como punto de partida y de llegada".

Frente a ese "árbol profundamente arraigado en la tierra vasca" que es, según ha dicho, el PNV, los demás partidos "son sucursales de otros partidos de ámbito estatal". Así, ha afirmado que el PSE-EE "cuando cruza el Ebro, se convierte en el PSOE", mientras que PP y Vox "se han convertido en las dos caras de una misma moneda", con un Partido Popular que en Guipúzcoa "ni siquiera presenta ya candidatura al Senado y pide el voto para Vox".

Respecto a EH Bildu, ha asegurado que "es el compañero de viaje fiel del PSOE, que aplaude todo lo que dice Sánchez, incluso cuando sus propuestas debilitan la soberanía de la casa vasca". "Podrá haber más diputados y diputadas vascas en Madrid, pero el único grupo que cuida y defiende a Euskadi, el único Grupo Vasco, es PNV", ha subrayado.

Según ha explicado la portavoz jeltzale, en estas elecciones "lo que está en juego es la defensa de la casa vasca" y de "los derechos civiles, sociales y políticos, para evitar que se produzca cualquier involución democrática".

En ese sentido, ha apuntado que también lo están cuestiones que "afectan al día a día", por lo que Vaquero cree que la pregunta que deben hacerse los votantes vascos es "en quién confían para tomar las mejores decisiones en materia de cuidados, industria, economía, vivienda, sector primario o pensiones".

De este modo, a quienes dudan sobre el sentido del voto, les ha pedido que "no nos confundan los mensajes de la polarización entre los dos bloques, que no aprovechen todo ese barro para vendernos un voto útil envenenado, que no nos representa y que, en realidad, es una papeleta perdida".

Por ello, ha llamado a movilizar a quienes, "cansados de tanto lodazal, pueden estar pensando en quedarse en casa". "El PNV no se va a perder en marcos teóricos ni relatos de bloques, odio o intolerancia", ha destacado, al tiempo que ha ofrecido "humildad, respeto y determinación para defender los intereses de vascos y vascas después del 29N".

"FUERTE Y SÓLIDO"

Por su parte, el candidato al Senado Luke Uribe-Etxebarria ha mostrado la necesidad de un PNV "fuerte y sólido" en Madrid para "defender los intereses de la sociedad vasca" y ha insistido en que la formación jeltzale defenderá "la Casa Vasca, nuestra gente, nuestra naturaleza política, nuestras empresas, nuestra cultura, el euskera, el autogobierno, en definitiva, nuestra libertad".

Tras recordar que los avances en el autogobierno logrados en esta legislatura "han sido gracias a la fuerza y la exigencia" de PNV y no por un PSE que "lo ha hecho a medias y por necesidad". "Los socialistas por definición son centralistas, desde Sánchez hasta Andueza, pasando por la 'xelebre' delegada del Gobierno español que han nombrado", ha asegurado.

Uribe-Etxebarria ha censurado el "postureo lagarterano" de EH Bildu, "diciendo 'amén Jesús'" a los socialistas en Madrid, llegando incluso a votar contra el autogobierno vasco". "La demagogia tiene las patas cortas y solo genera frustración", ha advertido.

Asimismo, ha evidenciado que "votar a PP es votar a Vox, un peligro real para la democracia y las libertades, conformando una entente que "viene a por nosotros, a por todo lo que representa el PNV para Euskadi y para este pueblo: progreso, avance, desarrollo económico y social, convivencia y esperanza". "Que sepan que no les dejaremos poner patas arriba la convivencia en este pueblo", ha advertido.

GARANTÍAS

Finalmente, la presidenta del Gipuzko Buru Batzar, Euge Arrizabalaga, ha mostrado "dos garantías" para la ciudadanía vasca. Por un lado, que el PNV "no apoyará" un Gobierno entre PP y Vox. "Pondremos toda nuestra fuerza a nuestro alcance para impedir ese Gobierno", ha asegurado, para reiterar que el "único voto útil" para ello es dirigirlo a la formación jeltzale.

Ante la posibilidad de que obtengan una mayoría, Arrizabalaga ha asegurado que "nos tendrán enfrente" porque, según ha dicho, la formación jeltzale no aceptará "ningún retroceso en derechos y libertades", tampoco "ninguna involución".

La segunda garantía es que el PNV "no perderá el foco" y, tal y como ha resaltado, "sea cual sea el color del Gobierno que se forme en Madrid, azul o rojo, el Partido Nacionalista Vasco defenderá a Euskadi y a los ciudadanos vascos".

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