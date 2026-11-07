Pedro Sánchez estudiará cómo reconocer como víctima del terrorismo a Guillem Agulló

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València, 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a estudiar las fórmulas para atender la solicitud de la familia de Guillem Agulló para que el joven valenciano, asesinado en 1993 por la extrema derecha en Montanejos (Castellón), sea reconocido oficialmente como víctima del terrorismo.

Según ha informado este sábado el PSPV-PSOE, Sánchez se reunió ayer viernes en València con los padres de Guillem, Carme Salvador y Guillem Agulló, en un encuentro en el que también participó la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, la cabeza de lista al Congreso por València, Pilar Bernabé, la secretaria general de los socialistas valencianos y Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

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Durante el encuentro, Sánchez escuchó de primera mano el testimonio de los padres de Guillem Agulló, que llevan más de tres décadas defendiendo la memoria de su hijo y pidiendo justicia.

La familia ha trasladado al presidente su petición de reconocimiento como víctima del terrorismo, una solicitud que el Gobierno se ha comprometido a estudiar "con el rigor y la sensibilidad que merece", según ha informado el PSPV en un comunicado.

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Guillem Agulló fue asesinado el 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), cuando disfrutaba de las vacaciones de Pascua con sus amigos. El joven, conocido por su compromiso antifascista y su defensa de la igualdad y la lucha contra el racismo, fue atacado por integrantes de un grupo neonazi.

La sentencia condenó por homicidio al autor material de la puñalada, pero no reconoció el móvil político del crimen, pese a que este había sido sostenido durante la instrucción judicial y por la Fiscalía.

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La familia ha mantenido desde entonces una lucha por el reconocimiento institucional y la reparación de lo sucedido. En una carta dirigida al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclama que el Estado reconozca a Guillem como víctima del terrorismo, al igual que ha sucedido con otras víctimas de la violencia de extrema derecha.

La familia recuerda, además, que Les Corts Valencianes ya condenaron el asesinato en 1993 mediante una declaración institucional unánime que reconocía que Guillem había sido asesinado por combatir el racismo y la violencia fascista.

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En 2016, el Parlamento valenciano volvió a reconocer su memoria con la creación de unos premios contra la xenofobia y el racismo que llevaban su nombre y que fueron suprimidos por el Ejecutivo liderado por PP y Vox en 2024. EFE