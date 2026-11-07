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Nogueras tilda al PSOE de "partido inútil" por no priorizar los intereses de los catalanes

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Barcelona, 7 nov (EFE).- La cabeza de lista de Junts en las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha tildado al PSOE de "partido inútil" porque considera que no pone por delante los intereses de los catalanes y ha reivindicado que su formación, en cambio, es la única de "estricta obediencia catalana".

En un acto de presentación de los candidatos de Junts en la provincia de Barcelona que ha tenido lugar en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Nogueras ha incidido en que su partido va a defender los intereses de Cataluña y ha avisado de que va a poner el concierto económico como condición de investidura, si la aritmética parlamentaria les favorece.

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"Queremos recaudar, gestionar y decidir sobre nuestro dinero -el de los catalanes-; lo hacen los vascos y lo queremos nosotros, y será una de condiciones que pondremos sobre la mesa a quien quiera hablar con nosotros: el dinero de los catalanes, en Cataluña", ha afirmado.

Nogueras ha defendido que, mientras Cataluña no sea independiente, deben ser los catalanes los que decidan sobre las políticas que les afectan, algo que ha asegurado que hará Junts.

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"Que no sea ningún partido español o partido inútil que decida por nosotros. Con inútil me refiero a los que deciden poner por delante al PSOE en lugar de poner por delante a Cataluña o los catalanes y ningún partido español o partido inútil debe decidir por nosotros", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que Junts es el único "partido de estricta obediencia catalana", en una campaña electoral del 29N que ha calificado de "españolizada" y en la que, a su juicio, ERC y PSC han decidido estar en el lado de la mesa de los que quieren que "otros decidan" por ella.

Nogueras ha dicho que están "hartos" de que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, y la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, "señalen a los que se desloman cada día para sacar adelante al país".

"Un agricultor no es un terrorista ambiental, una persona que saca adelante su negocio no es un explotador, una abuela que tiene un piso en alquiler no es una especuladora y los autónomos no se están forrando; lo que hace esta gente es sacar adelante al país", ha afirmado. EFE

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