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Muere Josep Tarradellas Macià, hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas

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Barcelona, 7 nov (EFE).- El científico Josep Tarradellas Macià, hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, falleció este viernes a los 84 años en Lausana (Suiza), según ha informado la familia a través de un comunicado.

Nacido en 1942 en Saint-Raphaël (Francia), Josep Tarradellas Macià ejerció como profesor en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Tras la muerte de sus padres, y como miembro del patronato en el Archivo Montserrat Tarradellas i Macià, promovió el legado documental del expresidente de la Generalitat.

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"He recibido con tristeza la noticia de la muerte de Josep Tarradellas Macià. Científico de prestigio y guardián discreto de un legado imprescindible para entender la Cataluña de hoy. Sencillez, dignidad y perseverancia al servicio del país. Todo mi cariño a la familia. Descanse en paz", ha compartido en redes sociales el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Su biógrafo, Joan Esculies, ha recordado sus inicios: "Creció en un exilio nada fácil. Al lado de un padre que dedicó su vida a mantener la legalidad republicana para que los catalanes pudieran recuperar la Generalitat", ha dicho en redes sociales.

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"Hace quince días, pudo asistir a la dignificación de la tumba familiar en Cervelló. En este mundo descabellado, una breve conversación con él servía para recordar que, a pesar de todo, todavía nos quedan unos cuantos señores y que, como decía el presidente, hay una cierta manera de hacer las cosas", ha añadido.

Según la familia Tarradellas-Kauffmann, la ceremonia de despedida tendrá lugar el próximo día 11 de noviembre en el centro funerario de Montoie, en Lausana (Suiza). EFE

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