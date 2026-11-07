Muere el hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas

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El hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, de su mismo nombre, murió este viernes a los 84 años en Lausanne (Suiza), donde vivía, informa este sábado por la tarde su familia en un comunicado.

La ceremonia de despedida se hará el miércoles 11 de novembre en el centro funerario de Montoie en Lausanne a las 16.30.

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"Es con un gran tristeza que la familia Tarradellas-Kauffmann comparte la noticia de la defunción de quien fue un queridísimo esposo, padre y abuelo", añade el comunicado.

NACIDO EN EL EXILIO

Josep Tarradellas i Macià nació en Francia en 1942, hijo del entonces presidente en el exilio, que murió en 1988, y de Maria Antònia Macià, fallecida en 2001, y la otra hija, Montserrat, había muerto en 1984.

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El 7 de septiembre no pudo asistir al acto que abría el Any Tarradellas por los 50 años del retorno del exilio de su padre, en el Palau de la Generalitat, y sí fue su hijo, nieto del expresidente.

ILLA: CIENTÍFICO "DE PRESTIGIO"

El presidente Salvador Illa ha destacado que fue un científico de prestigio y "guardián discreto de un legado imprescindible para entender la Cataluña de hoy".

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"Sencillez, dignidad y perseverancia al servicio del país. Todo mi afecto a la familia", ha añadido en un mensaje de X recogido por Europa Press.

ARAGONÈS: UNA GENERALITAT "EN PIE"

Su antecesor, Pere Aragonès, ha dicho también vía X que la historia de su familia "es la historia de una Generalitat que se mantuvo en pie, siempre al servicio del pueblo de Catalunya".

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El PSC ha enviado su pésame a través de X y ha destacado su vida "vinculada a la historia de Catalunya y a la preservación del legado de su padre".