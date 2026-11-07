Espana agencias

Muere el hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas

Imagen BVJQXFGEVZB2LBHTU2GJZNCGNY
Guardar

El hijo del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas, de su mismo nombre, murió este viernes a los 84 años en Lausanne (Suiza), donde vivía, informa este sábado por la tarde su familia en un comunicado.

La ceremonia de despedida se hará el miércoles 11 de novembre en el centro funerario de Montoie en Lausanne a las 16.30.

PUBLICIDAD

"Es con un gran tristeza que la familia Tarradellas-Kauffmann comparte la noticia de la defunción de quien fue un queridísimo esposo, padre y abuelo", añade el comunicado.

NACIDO EN EL EXILIO

Josep Tarradellas i Macià nació en Francia en 1942, hijo del entonces presidente en el exilio, que murió en 1988, y de Maria Antònia Macià, fallecida en 2001, y la otra hija, Montserrat, había muerto en 1984.

PUBLICIDAD

El 7 de septiembre no pudo asistir al acto que abría el Any Tarradellas por los 50 años del retorno del exilio de su padre, en el Palau de la Generalitat, y sí fue su hijo, nieto del expresidente.

ILLA: CIENTÍFICO "DE PRESTIGIO"

El presidente Salvador Illa ha destacado que fue un científico de prestigio y "guardián discreto de un legado imprescindible para entender la Cataluña de hoy".

"Sencillez, dignidad y perseverancia al servicio del país. Todo mi afecto a la familia", ha añadido en un mensaje de X recogido por Europa Press.

ARAGONÈS: UNA GENERALITAT "EN PIE"

Su antecesor, Pere Aragonès, ha dicho también vía X que la historia de su familia "es la historia de una Generalitat que se mantuvo en pie, siempre al servicio del pueblo de Catalunya".

El PSC ha enviado su pésame a través de X y ha destacado su vida "vinculada a la historia de Catalunya y a la preservación del legado de su padre".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

El líder socialista ha defendido la gestión de su Gobierno en Cataluña y ha reivindicado el legado de la izquierda ante el 29-N

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Un hombre con un arma de fuego mata a cinco personas en una de las principales plazas de Cracovia: hay decenas de heridos

“La policía está investigando los motivos y todas las circunstancias del ataque”, ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk

Un hombre con un arma de fuego mata a cinco personas en una de las principales plazas de Cracovia: hay decenas de heridos

Ángel Blázquez, experto en eficiencia: “La gran mentira de los radiadores de 200% de eficacia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”

Un especialista en electrodomésticos desmonta el mito del rendimiento extremo en radiadores eléctricos y explica con números exactos el impacto que tienen estos equipos en el recibo mensual de electricidad

Ángel Blázquez, experto en eficiencia: “La gran mentira de los radiadores de 200% de eficacia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”