Moreno (PP) pide "castigar" al Gobierno en las urnas tras los siniestros ferroviarios y "desastre" de gestión

07/11/2026 El presidente del PP-A, Juanma Moreno, interviene en el acto de presentación en Córdoba de las candidaturas del PP por Andalucía al 29N. ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA PP

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El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a "castigar" al Gobierno en las urnas del día 29 de noviembre tras los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civi sobre Adif por "presuntas corruptelas, mordidas en el mantenimiento de los trenes", y la investigación de la Fiscalía europea, a petición propia, por el uso de los fondos europeos que estaban dedicados a modernizar la seguridad de la línea férrea, especialmente del corredor sur que une Madrid con Andalucía, entre otros aspectos que ha resumido en un "desastre" de gestión.

Ante ello, la pregunta de Juanma Moreno es: "¿vamos a dejar que este Gobierno quede impune ante una situación como esta?", de manera que ha transmitido que "no se puede dejar que esto pase así, que nadie puede quedar impune políticamente, que esto tiene que tener un coste político y electoral, que esto tiene que tener un castigo en la sociedad", en este caso "con el voto", teniendo "un castigo electoral, porque entonces ¿para qué está la democracia?", ha subrayado.

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En este caso, el popular ha explicado que "la democracia sirve para confirmar y motivar a los que son buenos gestores", pero "también sirve para castigar a quien lo hace mal". "Y esto no es que esté mal, es que esto es terriblemente mal" o "jugar, como decía alguno de los maquinistas, a la ruleta rusa con la vida de los ciudadanos que van en un tren", ha enfatizado Moreno, quien ha cuestionado "qué clase de mantenimiento han hecho en el corredor del sur, qué clase de gobierno y de gestores tenemos que no son capaces de garantizar nuestra vida", aludiendo a los planteamientos de los peritos sobre el estado de las vías en Adamuz.

Por ende, ha insistido en que "hasta dónde vamos a llegar", de ahí que haya llamado a que el día 29 "a nadie se le olvide que tengamos en nuestra cabeza y corazón el recuerdo de todas esas personas que han perdido la vida y de sus familiares, que lo tengamos en cuenta a la hora de introducir la papeleta", al tiempo que ha lamentado que "hoy por hoy el tren de Andalucía es un desastre" y no va a "parar hasta que la línea férrea esté en perfecto estado, que garantice la seguridad de los andaluces y visitantes".

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Así lo ha expuesto Moreno en el acto para presentar las candidaturas del PP a las elecciones generales del 29N para el Congreso y el Senado por las ocho provincias de Andalucía, en el Polideportivo del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, con previsiones de asistencia "superadas", y que ha tenido un especial recuerdo para las víctimas de los dos siniestros ferroviarios, a quienes "perdieron su vida y otras tantas de las que no hablamos y han quedado tocadas para siempre, porque han tenido una amputación o traumatismo y, por tanto, su vida nunca más volverá a ser la misma, y otras muchas que han quedado psicológicamente afectadas".

"NI UNA SOLA ACCIÓN POSITIVA PARA ANDALUCÍA Y ESPAÑA"

En la antesala de la campaña electoral, que empezará el jueves por la noche, el líder de los populares andaluces ha defendido que el "objetivo es convencer, ilusionar y trasladar a los ciudadanos la importancia de la cita electoral del día 29" para "sus vidas, el presente y futuro y el porvenir de esta tierra". Por tanto, "son unas elecciones tremendamente importantes porque venimos de ocho años de pésima gestión al frente del Gobierno", ha remarcado.

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Al hilo, ha preguntado por "qué más tiene que pasar en España para que de una manera clara y contundente los españoles democráticamente expulsemos a Sánchez y su gobierno de esa responsabilidad", precisando que no es capaz de "encontrar ni una sola acción del gobierno en estos ocho años que haya sido positiva para Andalucía y mucho menos para España".

En palabras del popular, "no ha sido un buen gobierno y sí probablemente la peor experiencia de gestión en la historia democrática del país", dado que "son tantas las cosas vividas que ya se olvidan", citando la amnistía para "golpistas independentistas", siendo "motivo suficiente para castigarlos", o el apagón de abril de 2025, en el que "seis personas perdieron la vida", al tiempo que ha lamentado que "el presidente no sea capaz de empatizar con españoles que viven en Valencia, Andalucía o La Palma cuando tienen problemas", o con "la invasión de Ceuta", en la que "lo más importante que tiene que hacer ese día es proponer una lista de música".

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Por todo, ha apelado al "sentido común" y a los votantes socialistas "decepcionados", porque "no es normal, ni razonable, ni tiene sentido seguir apoyando a un presidente que hace tan sólo tres meses ha hecho eso", por "no hablar de una legislatura sin un solo presupuesto y de los casos de corrupción sangrantes y bochornosos".

"Si esto ha pasado en ocho años, ¿qué puede pasar en los próximos cuatro si hubiera un gobierno Frankenstein de nuevo y Sánchez al frente?", ha preguntado el líder popular situando frente a ello "el modelo de gestión del PP de Alberto Núñez Feijóo, que lo ha hecho en Galicia, con éxito notable, con cuatro mayorías absolutas", siendo "una comunidad de vanguardia".

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El también presidente de la Junta de Andalucía ha destacado los proyectos en Córdoba con apoyo de su gobierno, como la Base Logística del Ejército de Tierra y la Ronda Norte, "paralizada desde 2005", entre otras inversiones, resaltando que el Ejecutivo regional tiene presupuestos y ejecuta las obras, frente a "un gobierno que nos ha maltratado".

Como muestra, ha expuesto que "el gobierno de Sánchez no ha sido capaz de construir más de tres kilómetros de autovía en ocho años, no ha sido capaz de aumentar los cercanías ni siquiera un centímetro y no ha sido capaz de modernizar aeropuertos", a la vez que "ha llevado al mayor de los deterioros posibles" al corredor ferroviario.

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"Esa ha sido la acción del gobierno de Sánchez en Andalucía", ha resumido Moreno, quien ha declarado que "por eso hay que hablar de gestión, porque están muy bien los bailecitos, 'playlist', que vaya a programas de televisión y bromee", pero "por encima está la gestión, el despacho, tener personas cualificadas y capacitadas, preocuparse por los problemas y dar solución".

"Necesitamos gestores y eso es lo que España va a tener, a un gran gestor, con Alberto Núñez Feijóo", ha ensalzado, agregando que "ha demostrado lo que Pedro Sánchez no tenía demostrado, que llegó al Gobierno sin haber sido concejal, ni haber tenido responsabilidad de gobierno en ningún sitio", de forma que "cuando uno no sabe de gestión, pasa lo que pasa", ha zanjado, contraponiendo que el PP llega con "equipos preparados, dispuestos y con plan de reforma para volver a poner España a funcionar, en el lugar que corresponde".

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En el acto, que ha contado con la presencia del secretario general del PP-A y coordinador de campaña, Antonio Repullo, y ha estado amenizado por la canción que acompañó a Juanma Moreno en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas con su voz, han tomado la palabra el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, y el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en la comunidad y alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Igualmente, los números uno al Congreso por cada provincia andaluza: Carmen Crespo por Almería; María José García Pelayo por Cádiz; Jorge Saavedra, por Granada; Pilar Miranda, por Huelva, que ha contado con largos aplausos en su intervención al recordar a la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda. Tras Pilar Miranda han intervenido Luis Mariano Camacho, por Jaén; Elías Bendodo, por Málaga; Juan Bravo, por Sevilla, y Lorena Guerra, por Córdoba.

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