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Moreno pide recordar ocho años de "errores" de Sánchez para lograr un "castigo electoral"

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Córdoba, 7 nov (EFE).- El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido recordar los "errores" de los ocho años de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, desde las 115 víctimas de los dos accidentes de trenes a la corrupción, el apagón o Ceuta, para responder el 29N con un "castigo electoral".

Lo ha hecho durante su intervención en un acto celebrado este sábado en Córdoba para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado por las ocho provincias andaluzas, en el que ha deseado que Andalucía propicie un cambio político en España para "poner honestidad y dignidad al servicio público".

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"En esta campaña tenemos que recordar y hacer recordar a los españoles todo lo que ha sucedido en estos ocho años, para que tomen conciencia y piensen qué puede pasar en los próximos cuatro con un proyecto Frankenstein con Sánchez al frente", ha resumido Moreno.

El presidente de los populares andaluces ha destacado que los candidatos del PP llegan a las elecciones con experiencia en gestión y "capacitados", y ha comparado esas trayectorias y la de Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez: "Ni una sola acción de su Gobierno ha sido positiva para Andalucía. Ni una sola".

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Según Moreno, la campaña electoral que arrancará la próxima semana debe servir para trasladar a la ciudadanía la importancia de unos comicios que marcarán presente y futuro después de ocho años de una "pésima gestión" socialista.

"Yo no sé qué más tiene que pasar en España para que de una manera clara y contundente, democráticamente, expulsemos a Sánchez y a su Gobierno", ha resumido Moreno, que ha añadido que el país viene de una situación "gravísima", con 115 víctimas de dos accidentes de tren en el corredor andaluz.

Ha resaltado que los dos siniestros han convertido a España en el país del mundo con mayor tasa de mortandad en accidentes de tren y ha alertado de que este dato coincide con la investigación de la UCO a Adif, la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria, y otra de la Fiscalía europea.

"¿Vamos a dejar los españoles, y especialmente los andaluces que llevamos a nuestras espaldas el sufrimiento de los dos accidentes, que el Gobierno quede impune?", se ha preguntado Moreno, que ha confiado en haya un "coste elector, un castigo en las urnas".

El presidente andaluz ha pedido tener en el recuerdo a las víctimas y sus familiares el próximo 29N y ha insistido en que el de Sánchez no ha sido un buen gobierno: "Ha sido probablemente la peor experiencia de gestión de la historia de la democracia".

Moreno ha recordado en "intento de golpe de estado en Cataluña y el posterior indulto a los presos, la dana, el apagón que costó seis vidas y pérdidas millonarias, la gestión de los daños de la borrasca o la crisis migratoria en Ceuta.

"Invaden nuestro país y el presidente del Gobierno, desde palacio de la Moncloa, solo recomienda una lista de música. Yo apelo al sentido común, no tiene sentido seguir apoyando a un presidente así", ha considerado Moreno, quien ha sumado los casos de corrupción y una legislatura sin ningún presupuesto.EFE

mro/erv/ess

(foto)

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