Montero y Rufián piden a votar con "memoria y conciencia", obviando el voto útil: "El PSOE, si puede, te come"

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La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso, Gabriel Rufián, han llamado este sábado en Madrid a votar con "memoria y conciencia", sin caer en la trampa que, a su juicio, supone la apelación al voto útil que están haciendo los socialistas. "El PSOE, si puede, te come", ha aseverado la dirigente del partido morado.

Los socios electorales han exhibido sintonía en su primer acto conjunto en Madrid, tras el que celebraron hace dos semanas en Barcelona, y han prometido un tercero en la capital para poder hablar, según ha dicho Montero, ante toda la gente que se ha quedado fuera este sábado del Espacio Delicias.

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La sintonía se ha hecho evidente hasta en la ropa, pues ambos han comparecido con sendos jerseys amarillos sin haberlo concertado, según el catalán. El de Rufián más vivo --"amarillo Esquerra", ha dicho-- y el de Montero en un tono un poco más apagado, que después ha cubierto con un pañuelo palestino del mismo color. Los dos llevaban vaqueros, el de él, azul, el de ella, gris.

Rufián, que ha hecho esta vez de "telonero", ya ha remarcado en su apertura que la gente de Podemos sabe bien que enfrentarse a la derecha "tiene un coste", pero también hacerlo al PSOE, porque los socialistas "te intentan comer".

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LA ESTRATEGIA DE TODA LA VIDA DEL SEÑOR

"El PSOE, si puede, te come. Pero nosotras, si queremos que nuestro país sea como soñamos, no nos podemos dejar. Por eso apelan al voto útil", ha destacado después Montero, recordando que esa es la estrategia que siempre ha desplegado el PSOE para "comerse a su izquierda". "Toda la vida del Señor ha sido así. Te dicen: no hemos hecho nada en cuatro años, pero cuando llegan las elecciones, vota útil", ha dicho.

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A su juicio, eso es decir a la gente que vote lo que "no quiere". "El único momento en el que tiene el mismo poder una persona que vive en Carabanchel o en Usera que Juan Roig (propietario de Mercadona), ese día te dice no, que no hagas lo que quieres, que votes el PSOE", ha censurado.

"Pues no. En unas elecciones la gente vota lo que quiere, que siente, lo que tiene en la memoria, a quien sabe que va a defender sus intereses. Tienes que votar lo que quieras, lo que sientes, lo que piensas, lo que sueñas. No es vuestro voto, es el de quien os pide el voto para luego no cambiar nada, para luego no solucionar ningún problema, para luego hacer lo mismo que siempre", ha enfatizado.

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La dirigente morada se ha afanado en dejar claro que el 29 de noviembre hay tres opciones: la "involución" de PP y Vox, la izquierda que va "en la misma papeleta que el PSOE" y la suya, la "alianza republicana plurinacional y feminista" de ERC y Podemos que no será "sometida".

"EL FRENTE SOMOS NOSOTROS"

"El frente somos nosotros", ha proclamado el candidato de ERC, quien ha recurrido a unas palabras del presidente de la Generalitat en la Segunda República, Lluís Companys, alentando a la defensa de Madrid en 1936. "Cataluña os ama, como catalán quiero lo mejor para Madrid", ha proclamado, justo antes de citar al que fuera líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, quien en 2016 apelaba a la colaboración entre las izquierdas.

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Lo ha hecho para poner en evidencia la "toxicidad" de quienes cuestionan su alianza con Podemos en Cataluña y reivindicar esa dupla. "Esto no iba de sustituir a Yolanda Díaz o a un espacio que ya existía y le han cambiado el nombre", ha señalado en referencia a Sumar. "Esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE sino de someter al PSOE desde su izquierda, con las fuerzas soberanistas como motor", ha añadido.

En su discurso, Rufián ha incluido puyas a Junts y Montero, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre todo por no sentarse a negociar con los sindicatos de la educación pública. "Ayuso es la mafia", ha lanzado, criticando el desmantelamiento de los servicios públicos y acusando al PP y Vox de querer "criminalizar la huelga" porque tienen "miedo" al poder "de la gente organizada".

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"Por eso este 11 de noviembre hay que llenar las calles y paralizar el país. No tiene que haber ni producción ni consumo. Tiene que pararse el país para que bajen los alquileres, el precio de los alimentos y la energía", ha animado, destacando que esta huelga general es también contra "los gobiernos cómplices que pudiendo no han hecho nada".

"CÓMPRATE CROMOS, PERO NO CASAS, NO ME JODAS"

Rufián también ha hablado de vivienda. "Estas elecciones van de estar con el dinero del que te pide el voto en contra de tu gente o con la tranquilidad que da tener las llaves de una casa", ha dicho, antes de que garantizar que ERC y Podemos serán "salvajes" con la gente que está con el dinero.

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"Cómprate cromos de béisbol, vinos, cómics, lo que quieras, pero con pisos, no me jodas...", ha soltado el catalán, antes de proponer "freir a impuestos" a las empresas con grandes beneficios y aprovechar para criticar la decisión del Gobierno de obligar a las almazaras a retirar del mercado el 12% del aceite de oliva producido esta campaña. Así, ha denunciado que ahora que este producto está "barato" se pueda "intervenir el mercado", mientras que "cuando tenía alarma, había que freír con agua y era sostenible".

Y también han hablado de corrupción. Montero lo ha hecho para cargar contra quienes utilizan la ley para "proteger los negocios de los de arriba, poniendo en peligro la vida de la gente". "Al bipartidismo en España no le molesta la corrupción, le molesta que se conozca la corrupción", ha dicho, mientras que Rufián ha repetido que la izquierda "no puede robar". "Nosotros tenemos principios, ellos intereses", ha aseverado.

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