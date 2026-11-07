Montero y Rufián animan a votar con "memoria y conciencia" y obviando el voto útil: "El PSOE, si puede, te come"

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La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso, Gabriel Rufián, han llamado este sábado en Madrid a votar con "memoria y conciencia", sin caer en la trampa que, a su juicio, supone la apelación al voto útil que están haciendo los socialistas. "El PSOE, si puede, te come", ha aseverado la dirigente del partido morado.

Los socios electorales han exhibido sintonía en su primer acto conjunto en Madrid, tras el que celebraron hace dos semanas en Barcelona, y han prometido un tercero en la capital para poder hablar, según ha dicho Montero, ante toda la gente que se ha quedado fuera este sábado del Espacio Delicias.

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La sintonía se ha hecho evidente hasta en la ropa, pues ambos han comparecido con sendos jerseys amarillos sin haberlo concertado, según el catalán. El de Rufián más vivo --"amarillo Esquerra", ha dicho-- y el de Montero en un tono un poco más apagado, que después ha cubierto con un pañuelo palestino del mismo color. Los dos llevaban vaqueros, el de él, azul, el de ella, gris.

Rufián, que ha hecho esta vez de "telonero", ya ha remarcado en su apertura que la gente de Podemos sabe bien que enfrentarse a la derecha "tiene un coste", pero también hacerlo al PSOE, porque los socialistas "te intentan comer".

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LA ESTRATEGIA DE TODA LA VIDA DEL SEÑOR

"El PSOE, si puede, te come. Pero nosotras, si queremos que nuestro país sea como soñamos, no nos podemos dejar. Por eso apelan al voto útil", ha destacado después Montero, recordando que esa es la estrategia que siempre ha desplegado el PSOE para "comerse a su izquierda". "Toda la vida del Señor ha sido así. Te dicen: no hemos hecho nada en cuatro años, pero cuando llegan las elecciones, vota útil", ha dicho.

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A su juicio, eso es decir a la gente que vote lo que "no quiere". "El único momento en el que tiene el mismo poder una persona que vive en Carabanchel o en Usera que Juan Roig (propietario de Mercadona), ese día te dice no, que no hagas lo que quieres, que votes el PSOE", ha censurado.

"Pues no. En unas elecciones la gente vota lo que quiere, que siente, lo que tiene en la memoria, a quien sabe que va a defender sus intereses. Tienes que votar lo que quieras, lo que sientes, lo que piensas, lo que sueñas. No es vuestro voto, es el de quien os pide el voto para luego no cambiar nada, para luego no solucionar ningún problema, para luego hacer lo mismo que siempre", ha enfatizado la dirigente morada.

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(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)