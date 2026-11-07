Espana agencias

Montero vincula a la "violencia política" del PP las "supuestas pagas" a Koldo y exige un debate "sin bulos"

05/11/2026 La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, participa en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el tren es "el medio más seguro" que existe actualmente en materia de transportes pese a los dos graves accidentes que se han registrado este año --en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo)--, y ha acusado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de querer "sacar tajada política del dolor" ocasionado por dicho siniestro acaecido la semana pasada. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press
05/11/2026 La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, participa en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el tren es "el medio más seguro" que existe actualmente en materia de transportes pese a los dos graves accidentes que se han registrado este año --en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo)--, y ha acusado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de querer "sacar tajada política del dolor" ocasionado por dicho siniestro acaecido la semana pasada. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press
Guardar

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su preocupación por el incremento de la "violencia política", al tiempo que ha criticado que el Partido Popular (PP) recurra a la "deshumanización" del adversario y a "la máquina del fango" basada en "bulos y mentiras para acallar al diferente". Asimismo, ha censurado el supuesto ofrecimiento de dinero por parte del PP a cambio de "falsos testimonios" contra personas del entorno del presidente del Gobierno, una práctica que ha calificado de "ajena a la proyecto socialista".

Así se ha pronunciado durante un encuentro con la militancia celebrado este sábado en el Balneario de los Baños del Carmen (Málaga). Sus declaraciones se producen después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, negara el viernes que su formación ofreciera dinero al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García para atacar a Pedro Sánchez, rechazando así las acusaciones de García tras su condena a 19 años de prisión en el marco del 'caso mascarillas'.

PUBLICIDAD

En este contexto, la líder de los socialistas andaluces ha advertido de que este clima de "violencia política y deshumanización" busca infundir "temor" en quienes defienden ideas progresistas, persiguiendo que "nadie se atreva a formar parte de unas listas ni a defender públicamente sus ideas".

En este sentido, la dirigente socialista ha abogado por "un debate franco" en el que confrontar proyectos políticos y explicar por qué el PSOE defiende "el crecimiento económico unido a la redistribución de la riqueza" y la regulación del mercado de la vivienda. Asimismo, ha reivindicado la sanidad y la educación públicas como "garantías para toda la ciudadanía por el simple hecho de serlo", evitando así que las familias tengan que "apalancar rentas" ante una enfermedad o para estudiar, consolidándolas como "derechos conquistados donde el que más tiene más aporta y todos reciben según su necesidad".

PUBLICIDAD

Al hilo de lo anterior, Montero ha defendido una confrontación de ideas "capaz de trasladar con claridad qué proyecto de país se proyecta para los próximos años", en lugar de "esconderse" como, a su juicio, hace el PP detrás de "mentiras, descalificaciones y la deshumanización del adversario". En esta línea, ha criticado que desde la oposición se intente retratar a los socialistas "con cuernos y rabos", cuando se trata de personas que ponen su talento "al servicio de los demás para avanzar más rápido y mejor". "Ese es el debate de campaña que nosotros pedimos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La única ruta de senderismo de España que está entre las más bonitas del mundo

Un estudio basado en la observación de los visitantes dio lugar a un ránking en el que la ruta española se ha colado entre las 20 mejores

La única ruta de senderismo de España que está entre las más bonitas del mundo

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Uno de los puntos más aplaudidos ha sido cuando ha señalado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “desproteger a las mujeres” y ha reclamado que “España debe volver a tener calles seguras”

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

ECONOMÍA

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”