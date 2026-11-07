Montero vincula a la "violencia política" del PP las "supuestas pagas" a Koldo y exige un debate "sin bulos"

05/11/2026 La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, participa en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el tren es "el medio más seguro" que existe actualmente en materia de transportes pese a los dos graves accidentes que se han registrado este año --en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo)--, y ha acusado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de querer "sacar tajada política del dolor" ocasionado por dicho siniestro acaecido la semana pasada. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press

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La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su preocupación por el incremento de la "violencia política", al tiempo que ha criticado que el Partido Popular (PP) recurra a la "deshumanización" del adversario y a "la máquina del fango" basada en "bulos y mentiras para acallar al diferente". Asimismo, ha censurado el supuesto ofrecimiento de dinero por parte del PP a cambio de "falsos testimonios" contra personas del entorno del presidente del Gobierno, una práctica que ha calificado de "ajena a la proyecto socialista".

Así se ha pronunciado durante un encuentro con la militancia celebrado este sábado en el Balneario de los Baños del Carmen (Málaga). Sus declaraciones se producen después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, negara el viernes que su formación ofreciera dinero al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García para atacar a Pedro Sánchez, rechazando así las acusaciones de García tras su condena a 19 años de prisión en el marco del 'caso mascarillas'.

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En este contexto, la líder de los socialistas andaluces ha advertido de que este clima de "violencia política y deshumanización" busca infundir "temor" en quienes defienden ideas progresistas, persiguiendo que "nadie se atreva a formar parte de unas listas ni a defender públicamente sus ideas".

En este sentido, la dirigente socialista ha abogado por "un debate franco" en el que confrontar proyectos políticos y explicar por qué el PSOE defiende "el crecimiento económico unido a la redistribución de la riqueza" y la regulación del mercado de la vivienda. Asimismo, ha reivindicado la sanidad y la educación públicas como "garantías para toda la ciudadanía por el simple hecho de serlo", evitando así que las familias tengan que "apalancar rentas" ante una enfermedad o para estudiar, consolidándolas como "derechos conquistados donde el que más tiene más aporta y todos reciben según su necesidad".

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Al hilo de lo anterior, Montero ha defendido una confrontación de ideas "capaz de trasladar con claridad qué proyecto de país se proyecta para los próximos años", en lugar de "esconderse" como, a su juicio, hace el PP detrás de "mentiras, descalificaciones y la deshumanización del adversario". En esta línea, ha criticado que desde la oposición se intente retratar a los socialistas "con cuernos y rabos", cuando se trata de personas que ponen su talento "al servicio de los demás para avanzar más rápido y mejor". "Ese es el debate de campaña que nosotros pedimos", ha concluido.