Matarazzo sobre Oyarzabal: "No se ha ejercitado hoy al tener anginas"

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San Sebastián, 7 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, confirmó este sábado en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano que el capitán Mikel Oyarzabal es duda de última hora tras sufrir un proceso de anginas, un contratiempo que motivó la inclusión del canterano Gorka Carrera en la convocatoria de cara a un choque en Anoeta que califico de "muy importante" para irse al parón internacional con buenas sensaciones.

"Mikel no se ha ejercitado hoy al tener anginas y habrá que esperar a ver cómo amanece mañana para saber si podrá estar o no. Es muy importante ganar para ir al parón, estar fuertes en esta fase y seguir creciendo", explicó.

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En cuanto a la baja del central Mamadou Sarr en la zaga blanquiazul, Matarazzo rechazó lamentarse por las ausencias y mostró total confianza en el fondo de armario de la plantilla. "No tengo tiempo ni energía para estar enfadado y pensar en el pasado. Sabemos lo importante que ha sido Mamadou en los últimos partidos y la calidad que tiene, pero tenemos centrales preparados para jugar mañana y, en cuanto esté recuperado, se reintegrará muy rápido", valoró.

Además, ha analizado la propuesta del Rayo Vallecano entrenado por un Beñat San José que fue entrenador en categorías inferiores de la Real Sociedad. "Es un rival muy interesante, ofensivo, que presiona alto y transita muy bien con velocidad y dinamismo. Mantiene esa identidad de trabajo duro clásica del Rayo y nos obligará a ser ambiciosos, estar afilados y muy centrados".

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Por otro lado, el entrenador blanquiazul celebró la convocatoria de Ander Barrenetxea con la selección española. Sobre la citación del atacante donostiarra, Matarazzo opinó que es una "fantástica noticia" y destacó el crecimiento del extremo en las últimas semanas. "Sabemos el talento que tiene Barrene. Ha sido algo irregular en el pasado, pero en sus últimos partidos ha mostrado una cara más fuerte y está volviendo a sus fortalezas. Juega con mucha intensidad y con muchas aceleraciones, por lo que su siguiente paso de desarrollo es conseguir disputar los noventa minutos completos, pero estoy muy feliz por él".

Por último, el técnico txuri-urdin desveló entre sonrisas que no pudo acudir a las semifinales de pelota mano por la visita sorpresa de su suegra, a quien acompañará por primera vez a Anoeta, y deseó suerte a los realistas citados con la selección vasca.

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"Estoy muy contento por la llamada de futbolistas como Jon Pacheco, Beñat Turrientes o Aihen Muñoz con la Euskal Selezkioa. Será un partido especial contra compañeros como Aramburu o Yangel Herrera, y lo único que espero es que nadie regrese lesionado", concluyó. EFE

pbl/og