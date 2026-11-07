Espana agencias

Matarazzo sobre Oyarzabal: "No se ha ejercitado hoy al tener anginas"

Guardar

San Sebastián, 7 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, confirmó este sábado en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano que el capitán Mikel Oyarzabal es duda de última hora tras sufrir un proceso de anginas, un contratiempo que motivó la inclusión del canterano Gorka Carrera en la convocatoria de cara a un choque en Anoeta que califico de "muy importante" para irse al parón internacional con buenas sensaciones.

"Mikel no se ha ejercitado hoy al tener anginas y habrá que esperar a ver cómo amanece mañana para saber si podrá estar o no. Es muy importante ganar para ir al parón, estar fuertes en esta fase y seguir creciendo", explicó.

PUBLICIDAD

En cuanto a la baja del central Mamadou Sarr en la zaga blanquiazul, Matarazzo rechazó lamentarse por las ausencias y mostró total confianza en el fondo de armario de la plantilla. "No tengo tiempo ni energía para estar enfadado y pensar en el pasado. Sabemos lo importante que ha sido Mamadou en los últimos partidos y la calidad que tiene, pero tenemos centrales preparados para jugar mañana y, en cuanto esté recuperado, se reintegrará muy rápido", valoró.

Además, ha analizado la propuesta del Rayo Vallecano entrenado por un Beñat San José que fue entrenador en categorías inferiores de la Real Sociedad. "Es un rival muy interesante, ofensivo, que presiona alto y transita muy bien con velocidad y dinamismo. Mantiene esa identidad de trabajo duro clásica del Rayo y nos obligará a ser ambiciosos, estar afilados y muy centrados".

PUBLICIDAD

Por otro lado, el entrenador blanquiazul celebró la convocatoria de Ander Barrenetxea con la selección española. Sobre la citación del atacante donostiarra, Matarazzo opinó que es una "fantástica noticia" y destacó el crecimiento del extremo en las últimas semanas. "Sabemos el talento que tiene Barrene. Ha sido algo irregular en el pasado, pero en sus últimos partidos ha mostrado una cara más fuerte y está volviendo a sus fortalezas. Juega con mucha intensidad y con muchas aceleraciones, por lo que su siguiente paso de desarrollo es conseguir disputar los noventa minutos completos, pero estoy muy feliz por él".

Por último, el técnico txuri-urdin desveló entre sonrisas que no pudo acudir a las semifinales de pelota mano por la visita sorpresa de su suegra, a quien acompañará por primera vez a Anoeta, y deseó suerte a los realistas citados con la selección vasca.

"Estoy muy contento por la llamada de futbolistas como Jon Pacheco, Beñat Turrientes o Aihen Muñoz con la Euskal Selezkioa. Será un partido especial contra compañeros como Aramburu o Yangel Herrera, y lo único que espero es que nadie regrese lesionado", concluyó. EFE

pbl/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

La hija de Rosa Benito se ha sentado en ‘¡De Viernes!’ para hablar con claridad de cómo recibió el documental y cómo está su clan familiar

Rosario Mohedano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco y explica cómo fue su ruptura definitiva: “Me duele sobremanera cómo expone a mi familia y cómo lo dice”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 noviembre

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Además, que el contrato indique un horario “según las necesidades del servicio” no da carta blanca a la compañía para alterar la jornada o los descansos

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Entre 2004 y 2011, el líder socialista encabezó dos legislaturas: una de reformas progresistas y otra condicionada por la crisis financiera mundial

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

El precio de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este domingo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Así fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España: el 11-M, las leyes del matrimonio homosexual y del aborto, el fin de ETA y la crisis global

Feijóo continúa con la precampaña del 29-N en Valladolid y acusa al Gobierno de romper la seguridad de los trenes: “Subirse a un vagón da miedo”

Pedro Sánchez carga contra la “ola ultraderechista” en su primer mitin en Cataluña durante la precampaña del 29-N: “Estamos muy orgullosos de ser zurdos”

El reclutamiento al ejército ruso a través de Telegram que ofrece casi 25.000 euros y que vinculan a un profesor español fugado del país: “Somos tus ángeles”

Cómo alegar si me han llamado a mesa electoral: plazos, requisitos y motivos para quedar exento

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”