Marc Márquez se adjudica la victoria en la esprint de Lusail

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se ha adjudicado la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Catar de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Lusail, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y del español Jorge Martín (Aprilia RS-GP). EFE

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