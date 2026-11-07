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Marc Márquez logra su décima victoria esprint y tendrá 'bola de partido' en Catar

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) logró su décima victoria esprint de la temporada en el Gran Premio de Catar de MotoGP, en el circuito de Lusail, que le da la oportunidad de disputar su primera 'bola de partido' en la carrera del domingo.

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Márquez suma un total de 25 victorias en este formato de carrera corta y si el domingo gana y su rival Jorge Martín (Aprilia RS-GP) no consigue acabar la carrera, se proclamaría matemáticamente campeón del mundo 2026.

Mención especial se merece Jorge Martín, que partiendo desde la undécima posición y con la fractura del radio de su brazo derecho todavía fresca, consiguió la 'heroicidad' de acabar tercero la prueba, superado en la última vuelta por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

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Otro italiano, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), supo aprovechar su posición de privilegio en la 'pole' para hacer una buena salida y cerrar el interior de la primera curva para evitar que le superase un Marc Márquez que tampoco lo hizo mal y que tuvo que cerrar a su vez los huecos para evitar que le adelantase su propio compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que salía undécimo, logró recuperar ya varias posiciones en las primeras curvas del trazado.

Antes de completarse el primer giro, Bagnaia se vio superado por su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y al llegar a la curva dieciséis el italiano fue embestido por detrás por el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y literalmente voló por los aires muchos metros para caer sobre la espalda.

Por esa acción Fermín Aldeguer fue sancionado con una doble 'vuelta larga' para esta misma carrera por provocar la caída de Bagnaia al entrar 'colado' cuando intentaba superar por el interior de la curva a Pedro Acosta (KTM RC 16).

Bagnaia sufrió un fuerte golpe que lo dejó tendido en el suelo y obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que el piloto pudiese ser evacuado en camilla del circuito a la clínica del mismo, y confirmando que la reanudación de la prueba se haría a la distancia de diez vueltas, en lugar de las once iniciales.

En esa segunda salida, con el mismo orden que en la primera, y el hueco en la salida de Bagnaia, pero Marc Márquez sorprendió a un Marco Bezzecchi al que se le levantó la rueda delantera de su moto para llegar primero a la curva, en la que Martín ya había recuperado hasta tres posiciones al adelantar a Ai Ogura (APrilia RS-GP), Fermín Aldeguer y Enea Bastianini (KTM RC 16).

Antes de concluir la primera vuelta Jorge Martín también superó a Pedro Acosta y se pegó a Raúl Fernández para adelantarlo en la recta de meta y ocupar el quinto puesto.

Por delante, Marc Márquez mantuvo el liderato de la carrera con Marco Bezzecchi pegado a él, por delante de Fabio di Giannantonio, Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Jorge Martín.

En la segunda vuelta Bezzecchi intentó superar a Márquez, pero éste le devolvió la acción antes de completar el giro, en el que Jorge Martín pasó cuarto al doblegar también a Johann Zarco.

El nueve veces campeón del mundo aguantó la presión de Bezzecchi, encabezando un grupo en el que había hasta cinco pilotos.

Al comienzo de la cuarta vuelta, en la curva uno, Marco Bezzecchi se intentó meter por el interior a Marc Márquez y ambos se tocaron, llevándose la peor parte el italiano, que acabó por los suelos, cuando su compañero Jorge Martín ya era segundo y a Márquez se le activó el 'airbag' de su mono de cuero.

La acción entre ambos pilotos fue revisada por Dirección de Carrera, que consideró que el incidente era un 'lance' de la misma, muy a disgusto de los responsables de Aprilia, que lo consideraron punible.

Y Martín intentó la 'machada', a pesar de su fractura del radio del brazo derecho, para superar en esa misma vuelta a Marc Márquez, pero éste le devolvió la acción poco después para recuperar el liderato.

Marc Márquez supo aguantar la presión de Jorge Martín, que perdió algo de terreno poco a poco y se las tuvo que ver, a partir de la quinta vuelta, con Fabio di Giannantonio, para intentar perder el menor número de puntos en su pelea por el título mundial de MotoGP en 2026.

A tres vueltas del final la ventaja de Marc Márquez sobre Jorge Martín se había incrementado hasta prácticamente el segundo y Di Giannantonio no podía con el de San Sebastián de los Reyes, que se estaba jugando mucho más que el segundo puesto, pues con este resultado hacía imposible que el primero consiguiese matemáticamente el título mundial.

Con la victoria clara de Marc Márquez, en la última vuelta Jorge Martín, apenas catorce días después de romperse el radio del brazo derecho, no pudo aguantar la presión de Di Giannantonio, que lo superó para relegarlo a la tercera posición final.

La cuarta plaza fue para Raúl Fernández, por delante de Johann Zarco, Pedro Acosta, Ai Ogura, Enea Bastianini, un meritorio Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP26), que sustituye al lesionado Alex Márquez, y Diogo Moreira (Honda RC 213 V). EFE

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