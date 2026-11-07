Mamadou Sarr sufre una lesión en el sóleo y es baja contra el Rayo

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San Sebastián, 7 nov (EFE).- El defensa senegalés de la Real Sociedad, Mamadou Sarr, sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y no podrá estar disponible para el encuentro liguero de este domingo ante el Rayo Vallecano.

El club donostiarra ha emitido un breve comunicado en el que informa de la dolencia muscular del central txuri-urdin y aclara que "su evolución marcará su disponibilidad".

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Mamadou Sarr completó una gran primera mitad el pasado jueves ante el Olympique de Lyon, club en el que se formó, pero debido a esta molesta dolencia en el sóleo, Pellegrino Matarazzo tuvo que sustituirle nada más entrar en el túnel de vestuarios en el descanso. Para el partido ante el Rayo Vallecano, el técnico estadounidense sí podrá contar con Luken Beitia, quien se ha recuperado de su última lesión.

La dolencia, confirmada tras las correspondientes pruebas médicas, se produce a tan solo un partido de comenzar el parón internacional de selecciones. EFE.

pbl