Maíllo(IU): "El debate no podía ser la dimisión de Puente sino el problema en infraestructuras y gestión de trenes"

07/11/2026 El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, se dirige a los medios en Logroño POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este sábado en Logroño que "lo mejor que podía hacer el ministro -en referencia al exministro de Transportes Óscar Puente- era obviamente dimitir" porque "el debate no podía ser esa dimisión, sino en resolver el grave problema que hemos tenido en infraestructuras y en gestión de trenes".

Así lo ha afirmado, en respuesta a los medios de comunicación, durante una comparecencia momentos antes de participar en el acto de conmemoración de los 40 años de IU en La Rioja, que se está celebrando este sábado en el Espacio Lagares de Logroño.

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Como ha recordado Maíllo, "nosotros hablamos de la vivienda porque es la principal preocupación, pero tenemos en Frente Amplio una ventaja con respecto a las izquierdas troceadas, que es que tenemos un proyecto de país", un marco en el que también se contempla "la vertebración del territorio" a través de las infraestructuras.

Y, en este ámbito, ha asegurado, "qué duda cabe que se ha evidenciado algo que en nuestro país no se puede permitir: dos accidentes que han supuesto la muerte de más de 100 personas". Se ha puesto como ejemplo de la situación a sí mismo: "yo vengo de Andalucía y estamos aislados, yo no me he podido venir en tren, no puedo ir a Madrid todas las semanas como iba en ese mismo trayecto".

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Ha reconocido, en este sentido, que "hablamos de una red ferroviaria que tiene que tener un debate", pero para la que ha defendido sobre todo su "renacionalización" a lo que ha sumado "evitar el uso liberalizado que nos impuso la Unión Europea y que desarrolló el Gobierno del Partido Popular de Rajoy hace ya 14 años".

Además, Maíllo ha planteado "la necesidad de cambiar el sistema radial de nuestro país por un sistema que esté vinculado a la propia organización autonómica".

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Y se ha vuelto a poner como ejemplo de ello: "el otro día estuve en Murcia y para yo ir a Murcia desde Sevilla en vez del l recorrido Córdoba, Albacete, Murcia, tuve que ir a Madrid, de Madrid a Alicante y de Alicante a Murcia".

Para el dirigente de IU, además "estamos hablando de un debate en el que ha habido 36 trenes más en alta velocidad, que es una barbaridad, de compañías privadas y, sin embargo, no ha aumentado la plantilla de mantenimiento, que es algo que los sindicatos venían exigiendo desde hace mucho tiempo".

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Así, ha recordado que "en Izquierda Unida, en 2015, presentamos una enmienda a la totalidad de ese fenómeno privatizador a la que nos opusimos en aquel momento solamente nosotros, CCOO, UGT y CGT", apostando por "la defensa de un sistema ferroviario con el Estado con capacidad de decisión del modelo y de su uso y mantenimiento".

"Evidentemente, 100 muertos merecen una respuesta a la altura de esa tragedia", ha subrayado Maíllo, quien ha concluido reseñanado que "lo mejor que podía hacer el ministro era obviamente dimitir, no podía quedarse el debate en esa dimisión, sino que tenía que superarse esa pantalla para centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es en resolver el grave problema que hemos tenido en infraestructura y en gestión de trenes".

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