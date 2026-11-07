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La Real busca pasar página tras el derbi y Europa ante un necesitado Rayo Vallecano

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San Sebastián/Madrid, 7 nov (EFE).- La Real Sociedad regresa a Anoeta con el objetivo prioritario de reencontrarse con la victoria tras encadenar el traspié del derbi vasco en San Mamés y el empate frente al Olympique de Lyon en la Liga Europa, mientras que el Rayo, con la moral reforzada tras la goleada de la pasada jornada ante el Elche, aspira a sumar un triunfo que le impulse en la clasificación y le aleje del descenso.

El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo afronta la cita liguera instalado en la quinta posición de la tabla, con la intención de mantener el pulso por los puestos de Liga de Campeones y el objetivo de consolidar su fiabilidad como local ante su afición.

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En el apartado médico, Álvaro Odriozola continúa siendo la única baja de larga duración, mientras que Mamadou Sarr no podrá estar disponible para el partido dominical por una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda.

Quien apura sus opciones de regresar a la lista, tras perderse el choque ante el conjunto francés por un proceso febril, y ya ha entrenado con el grupo es Carlos Soler.

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Mikel Oyarzabal, que no ha entrenado este sábado con el grupo, está convocado a pesar del golpe en la espalda que recibió en los instantes finales del partido ante el Olympique de Lyon.

Por su parte, Gorka Carrera también entra a la convocatoria por lo cual el capitán igual es duda para el compromiso liguero.

Enfrente está el Rayo, que llega a la cita reforzado tras golear la pasada jornada al Celta de Vigo (3-0), un resultado que hizo olvidar la también goleada encajada pocos días antes en casa contra el Elche (0-3).

Además, el momento que atraviesa el equipo es más relajado al ver que la grieta que había entre afición y directiva parece que ha comenzado a cerrarse después de la reunión mantenida la pasada semana entre ambas partes con la mediación del vestuario aunque aún quedan muchos asuntos por resolver y siguen heridas abiertas.

Para este partido Beñat San José cuenta con varias bajas. Las dos más importantes son las del extremo Álvaro García y el centrocampista Oscar Valentín, ambas por lesión, además de la del central albano Marash Kumbulla, también lesionado.

De esta forma, el técnico vasco tendrá que recomponer su once. A Oscar Valentín lo sustituirá el senegalés Pathé Ciss, que vuelve tras sanción, y a Álvaro García podría sustituirlo Isi Palazón, que poco a poco va cogiendo ritmo tras superar una lesión.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Guedes, Kubo, Oskarsson.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Isi; Camello.

Estadio: Anoeta.

Hora: 16:15. EFE

pbl/cl/drl/og

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