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La pívot Marta García acuerda la rescisión de su contrato con el Spar Girona

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Girona, 7 nov (EFE).- La pívot Marta García ha alcanzado, a petición de la jugadora, un acuerdo con el Spar Girona para la rescisión de su contrato, según ha anunciado este sábado el club catalán.

García, de 24 años, fichó en verano por el Spar Girona por una temporada después de despuntar en el Azulmarino Mallorca Palma en la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino español.

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La jugadora arrastraba unas molestias físicas y solo ha disputado cuatro partidos: la previa de la Euroliga, con seis puntos en 11 minutos, y tres encuentros en la Liga Femenina Endesa, con unos números de 5,3 puntos, 5,7 créditos de valoración y 18 minutos por partido. No ha llegado a debutar en la Eurocopa.

La temporada pasada fue una de las grandes artífices del ascenso del Azulmarino Mallorca Palma a la Liga Femenina Endesa con 13,8 puntos, 6,4 rebotes y 18,6 créditos de valoración y firmó el récord absoluto de valoración de la Liga Challenge con 49 créditos. EFE

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asm/xsf/og

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